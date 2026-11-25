Tutto secondo pronostico. L’esordio dell’Italia alle Final Eight di Coppa Davis 2026 comincia così e così ci si augura che prosegua. Tutto grazie a Lorenzo Musetti, capace di battere Hong Seongchan 6-0 7-6(5), e portare agli azzurri il primo punto di giornata alla BolognaFiere Arena, in attesa del match tra i numeri uno delle rispettive selezioni: Flavio Cobolli e Soonwoo Kwon. Il risultato è stato netto, d’altronde il coreano non è ancora tornato al 100% del proprio potenziale, ma era comunque fondamentale per l’Italia aprire il tie senza soffrire, pronta a chiudere il discorso in due partite.

La partita è stata in gran parte a senso unico, com’era lecito aspettarsi, per merito di Lorenzo: trovatosi di fronte un avversario che non poteva conoscere più di tanto, in un contesto carico di tensione, positiva e negativa, come la Coppa Davis, il carrarino è entrato in campo perfettamente nella parte, ed è stato bravo a recuperare la concentrazione persa a metà del secondo set. Così facendo riesce anche finalmente a interrompere la striscia negativa in nazionale che lo affliggeva, dopo cinque sconfitte arriva una gioia che può sbloccare la convinzione di Musetti in azzurro.

Striscia interrotta

L’ultima vittoria in singolare risaleva ai gironi di qualificazione alla fase finale del 2022 (nel precedente formato Davis), durante il tie con la Serbia che nell’occasione schierò Borna Gojo, sconfitto 6-4 6-2. Si ricorda poi con piacere la vittoria all’esordio assoluto contro lo slovacco Norbert Gombos, sempre nel 2022, in un tie decisivo per mantenere l’Italia nel World Group 1. Dopo il successo con Gojo, Musetti ha attraversato un filotto di incontri difficili, tra superfici poco adatte, forma fisica non sempre ottimale in questa fase di stagione, avversari oggettivamente complicati e gestione imperfetta della tensione. Per sua fortuna, sia nel 2023 e nel 2024, i suoi compagni sono riusciti a rimediare, portando in entrambi i casi la squadra alla vittoria finale. Cosa che questa volta vuole fare Musetti, da protagonista.

Il match-up

Il punteggio non lascia tanto spazio a interpretazioni. Hong ha provato a rispondere vicino al campo, aggressivo, fin dal primo punto, senza però riuscire a convertire questa tattica in molti punti. Anche quando è riuscito a trovare profondità, Musetti era pronto a gestire la situazione e riprendere il controllo dello scambio sfruttando la ben diversa pesantezza di palla neutrale.

Tutto questo non ha tolto allo spettacolo: quando gioca Musetti, anche le partite con poca suspense diventano godibili e coinvolgenti, specialmente in Coppa Davis. I tentativi di Hong di giocare a tutto campo sono stati più che apprezzabili, soprattutto in reazione al risultato del primo set, e hanno portato l’italiano a usare una discreta varietà di colpi per trovare soluzioni. Una volta entrato in partita con il servizio, il coreano si è dimostrato un osso più duro, al netto della chance sprecata da Musetti per portarsi sul 5-2 nel secondo parziale e chiudere il match ancora più rapidamente. Il calo di concentrazione accusato da Lorenzo nella seconda metà del secondo set rimane però qualcosa da evitare contro altri tipi di avversario.

Le parole dal campo

Lorenzo ha poi parlato a caldo al termine del match: “Credo che l’emozione sul finale si sia vista. Peccato, era una partita iniziata in modo perfetto, avevo rotto il ghiaccio bene, poi mi sono un po’ complicato la partita da solo come al solito. È un’emozione difficile da descrivere. Negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie. Sono contento di aver portato il primo punto”. E poi un invito al pubblico: “Mi raccomando, il tifo che avete fatto per me fatelo al doppio per Flavio”.

E poi una riflessione sul suo ruolo in Davis: “Ci tengo tantissimo. L’anno scorso non ero potuto venire: tra il finale di stagione impegnativo e la nascita di mio figlio è stata una decisione difficile da prendere, ma sono molto contento di essere tornato. Siamo un gruppo unito, ed è quello che ci rende difficili da battere. Credo sia bellissimo il palcoscenico che hanno messo a disposizione quest’anno”.