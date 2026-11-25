Sono ufficiali le scelte del capitano azzurro Filippo Volandri per l’esordio dell’Italia nella Final 8 di Coppa Davis. A Bologna, la nazionale italiana affronta la Corea del Sud nei quarti di finale, con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale.
Sarà Lorenzo Musetti ad aprire la sfida, affrontando Hong Seongchan. Per il carrarino si tratterà del primo confronto diretto con il tennista sudcoreano. A seguire toccherà a Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kwon Soonwoo, anche in questo caso senza precedenti tra i due.
Per l’eventuale doppio, Volandri ha indicato la coppia composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che dovrebbe affrontare il tandem formato da Hyeon Chung e Kwon Soonwoo. La formazione del doppio, tuttavia, potrà essere modificata dopo il secondo singolare.
Queste, le scelte per il debutto degli azzurri nella fase finale della competizione: Musetti e Cobolli in singolare, Berrettini e Vavassori per il doppio.