Carlos Alcaraz si prepara a guidare la Spagna nella Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna. Il murciano, fresco vincitore delle ATP Finals, vuole chiudere la stagione con un altro importante risultato, questa volta con la maglia della nazionale. Alla vigilia dell’appuntamento, il classe 2003 ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, spiegando che il recupero procede nella giusta direzione, ma che soltanto i primi allenamenti potranno fornire indicazioni più precise.

“Le cose stanno andando bene. Non ho ancora toccato palla né preso in mano la racchetta: domani sarà la prima volta che lo farò. Sono sensazioni che scopriremo man mano, non voglio dare nulla per scontato. Per il momento, però, posso dire che mi sento meglio ogni giorno e che vedo sempre più chiaramente i progressi nel recupero”.

Il numero uno spagnolo preferisce quindi mantenere un atteggiamento prudente, senza anticipare valutazioni sulle proprie possibilità in vista delle partite. Saranno il lavoro sul campo e le risposte del fisico a chiarire il quadro nei prossimi giorni.

“Giovedì, quando tutto si sarà assestato e avremo anche avuto modo di allenarci, il giorno sarà sempre più vicino”