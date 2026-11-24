Arrivano rassicurazioni direttamente dalla Finlandia sulle condizioni di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, conclusosi positivamente, come confermato dallo stesso medico che ha eseguito l’operazione attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

A operare l’altoatesino è stato il professor Lasse Lempainen, specialista finlandese nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee, che è intervenuto sulla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro. “Jannik Sinner si è sottoposto oggi con successo a un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, in Finlandia. “L’operazione è andata bene e ora l’attenzione si sposta su un percorso di riabilitazione personalizzato e attentamente pianificato — ha scritto il chirurgo — La nostra priorità è garantire un recupero sicuro e un ritorno ai massimi livelli del tennis professionistico. Grazie per la fiducia. Auguro a Jannik Sinner tutto il meglio per la sua guarigione!”.

Per l’altoatesino, lontano dai campi da Wimbledon, si apre dunque una nuova fase del lungo percorso verso il rientro nel circuito.