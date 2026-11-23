Jannik Sinner è partito per Turku, in Finlandia, dove incontrerà di nuovo Lasse Lempainen per operarsi per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dal circuito dalla finale di Wimbledon vinta il 12 luglio contro Alexander Zverev. L’ortopedico finlandese lo aveva già visitato nel fine settimana a Milano e ha deciso insieme all’altoatesino di andare sotto i ferri per curare la sindrome della bandelletta ileotibiale. Sinner aveva deciso di posticipare l’inizio della preparazione per la stagione 2027 proprio per consultarsi con Lempainen, che ha consigliato l’operazione per recuperare al meglio dal problema al ginocchio accusato dopo Wimbledon.

Chi è Lasse Lempainen

Lempainen, 48 anni, si è laureato in medicina all’Università di Turku, dove dal 2018 insegna ortopedia sportiva. Lavora alla clinica Pihlajalinna di Turku e visita anche alla Casa di cura La Madonnina di Milano. Si occupa di chirurgia degli arti inferiori, in particolare di lesioni muscolari e tendinee. Ha dedicato il dottorato alle lesioni dei muscoli posteriori della coscia, dalle tendinopatie croniche alle rotture complete.

Lempainen ha svolto tutta la sua formazione universitaria a Turku, dove si è laureato in medicina nel 2004, ha conseguito il dottorato nel 2009 e si è specializzato in ortopedia nel 2011. La sua tesi era dedicata al trattamento chirurgico delle lesioni dei muscoli posteriori della coscia, dalle tendinopatie croniche alle rotture complete. Si è formato alla scuola di Sakari Orava, il chirurgo che operò David Beckham al tendine d’Achille, e dal 2018 insegna ortopedia sportiva nella stessa università in cui ha studiato.

Nome noto nel calcio

Il nome di Lempainen è noto soprattutto nel calcio. A Turku ha operato due volte Ousmane Dembélé quando il francese giocava nel Barcellona. Nel febbraio 2020 è intervenuto per la rottura di un tendine nella parte posteriore della coscia destra. Nel giugno 2021, dopo l’infortunio rimediato contro l’Ungheria agli Europei, lo ha operato al tendine distale del bicipite femorale destro. Nel gennaio 2024 il Barcellona gli ha affidato anche Alejandro Balde, infortunatosi alla coscia destra in Coppa del Re.

In Italia Lempainen collabora con Roma, Milan, Juventus e Parma. Tra i calciatori che ha operato figurano Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, tutti all’epoca alla Roma, oltre ad Alessandro Florenzi e Tommaso Pobega, quando erano al Milan. Il caso più noto è quello di Spinazzola, operato a Turku nel luglio 2021 per la rottura del tendine d’Achille sinistro rimediata nel quarto di finale dell’Europeo contro il Belgio.