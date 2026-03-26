Sinner risponde ad Alcaraz: “Imbattibili a padel? Solo se lui gioca e corre anche per me”

“Io e Jannik in coppia a padel saremmo incredibili, batteremmo anche Coello e Tapia” ha scherzato Carlos Alcaraz dal “Premier Padel Miami P1”. Lo spagnolo, infatti, ha trascorso una giornata al torneo di padel dopo la sua sconfitta contro Sebastian Korda nel secondo Masters 1000 stagionale. Lo scherzo del murciano ha coinvolto i numeri 1 al mondo del padel, Agustin Tapia e Arturo Coello che ha incontrato personalmente, e inevitabilmente anche Jannik Sinner.

Dal canto suo, l’italiano ha risposto: “Beh se lo dice lui, però deve correre e giocare per tutti e due. Io non sono così bravo a padel”. Poi ha aggiunto: “Sappiamo tutti cosa sa fare Carlos in ogni sport: gioca bene a golf, a padel, è un giocatore di tennis incredibile. Io al limite posso sciare per tutti e due“. Insomma, Sinner non sembra molto convinto dall’ipotetico doppio con Alcaraz nel padel.