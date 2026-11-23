Con il trionfo di Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals 2026 si chiude la stagione nel circuito maggiore. Nonostante la sconfitta in finale per 6-2 7-6(7), Alexander Zverev può festeggiare la quarta settimana consecutiva da numero 1 del mondo salendo a quota 10350 punti e staccando ancora Jannik Sinner. Il campione altoatesino, assente dai campi dal 12 luglio, giorno del secondo trionfo a Wimbledon, si trova in seconda posizione a quota 7950 punti, a ben 2400 lunghezze di distanza dal nativo di Amburgo, tornato in finale nel torneo dei Maestri dopo 5 anni quando sconfisse nel 2021 Daniil Medvedev.

Alcaraz accorcia su Sinner

Una vittoria storica per ‘Carlitos’ che, a soli 23 anni, ha conquistato il 30esimo titolo della carriera a livello ATP. Per quanto riguarda la classifica, lo spagnolo ha raggiunto quota 7600 punti accorciando ancora sul rivale azzurro, lontano solamente 350 punti. Tornato dopo oltre 4 mesi di assenza per l’infortunio al polso, il 7 volte campione Slam ha giocato a un livello mai visto prima nella sua carriera sul cemento indoor vincendo 21 partite su 22 e alzando 4 titoli (‘500’ di Vienna e Tokyo, Masters 1000 di Parigi e ATP Finals). Queste vittorie gli hanno permesso di avvicinarsi a Sinner e di allungare sull’americano Ben Shelton, quarto nel ranking con 5570 punti e autore di una grandissima stagione, impreziosita dalla finale raggiunta allo US Open.