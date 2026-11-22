“Certo avrei preferito vincere, ma se mi avessero detto che avrei vinto due Slam, sarei diventato numero 1 e avrei perso la finale a Torino, ci avrei messo la firma“. Così Alexander Zverev durante la conferenza stampa successiva alla sconfitta in finale nelle ATP Finals 2026. Il numero 1 del mondo, si è arreso a Carlos Alcaraz (6-2 7-6(7)), ma ha preso la sconfitta con sportività: “Pur avendo servito male, sono soddisfatto di come ho giocato e lottato perché il servizio è la mia arma migliore, soprattutto contro i migliori al mondo”.

Le difficoltà al servizio

Il tedesco, infatti, è stato al di sotto del proprio rendimento abituale nei game in battuta. Una situazione che Zverev ha analizzato come segue: “Ho servito male per due fattori: primo, Carlos è uno dei migliori al mondo in risposta; secondo, ho avuto davvero male alla caviglia, che impatta molto sul mio servizio”. Il classe ’97, infatti, ha spiegato che lo stesso problema riscontrato nella fase finale del match contro Arthur Fils, impatta sul meccanismo del suo servizio: “Devo modificare il movimento per non fare un grosso passo indietro e questo modifica il ritmo del servizio, che è principalmente una questione di ritmo”.

Zverev ha spiegato nuovamente che il problema è gestibile, ma ciclico: “È un problema cronico che si ripresenta ogni due mesi, due mesi e mezzo, ma mi infastidisce solo al servizio. Da fondocampo riesco a muovermi bene”. Come aveva già detto dopo la partita con Fils, si tratta di una conseguenza del grave infortunio alla caviglia destra rimediato nel 2022, che comporta lo spostamento di un tendine.

Il fattore fortuna

Il vincitore di Roland Garros e US Open 2026 ha poi risposto ad una domanda in particolare su quanto la fortuna entri in gioco quando le partite girano nell’arco di pochi punti, come accaduto nel tie-break del secondo set. Il tedesco, infatti, conduceva 6-3 ma non ha sfruttato i tre set point consecutivi. Zverev ha detto: “Fortuna? È sempre dalla parte dei migliori giocatori, quindi bisogna guadagnarsela. Carlos è stato più coraggioso di me e se l’è guadagnata; per batterlo bisogna essere al 110% e io non lo sono stato”.