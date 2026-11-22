Carlos Alcaraz vince le ATP Finals 2026 battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 7-6(7) in 2 ore e 1 minuto. Alcaraz aggiunge un altro titolo alla propria bacheca: non aveva mai vinto il “Torneo dei Maestri”. Per completare il quadro dei “Big Title” gli mancano l’oro olimpico e i Masters 1000 del Canada e di Shanghai. La Spagna torna a vincere le Finals per la prima volta dal 1998 quando, nella finale tutta spagnola, Alex Corretja sconfisse Carlos Moya (3-6 3-6 7-5 6-3 7-5).

Con la vittoria delle ATP Finals da imbattuto, Alcaraz allunga a 15 la striscia di vittorie consecutive inaugurata all’ATP 500 di Vienna. Da quando è rientrato dall’infortunio al polso (US Open 2026), lo spagnolo ha vinto 25 dei 27 match giocati nel Tour a cui si somma un successo in Laver Cup. Un ruolino di marcia semplicemente sbalorditivo per il classe 2003. Alcaraz e Zverev potrebbero ritrovarsi uno contro l’altro nella semifinale di Coppa Davis, qualora Spagna e Germania vincessero il rispettivo quarto di finale contro Gran Bretagna e Austria.

La partita

A inizio match succede quello che non è accaduto per tutto il torneo: Zverev va in difficoltà al servizio. Alcaraz risponde con continuità, soprattutto dal lato del dritto, e al quarto tentativo trova il break. Poi lo spagnolo piazza un secondo break, Zverev dimezza lo svantaggio e Alcaraz riallunga per il 6-2 finale. La seconda di servizio è un’autentica tassa per il tedesco: 1/10 nel primo set. Nel secondo parziale il numero 1 al mondo recupera un break di svantaggio, ma al tie-break il murciano annulla tre match point e chiude 9-7.

Lo spagnolo si invola verso la vittoria, portando sull’ 8-6 il testa a testa con Zverev. Per la prima volta, il classe 2003 si impone in uno scontro diretto alle ATP Finals, dopo le due sconfitte al round robin (2023 e 2024). Alcaraz ottiene così la settima vittoria in carriera contro il numero 1 al mondo, sconfiggendo il terzo leader del ranking differente dopo Novak Djokovic (1 volta) e Jannik Sinner (5 volte).

La parole

“Sono davvero contento di tutto ciò che ho fatto questa settimana, io e il mio team abbiamo passato dei momenti davvero difficili. Sollevare questo trofeo significa tantissimo per me”, ha detto Alcaraz nell’intervista rilasciata subito dopo la fine della partita. Davanti al pubblico della Inalpi Arena, lo spagnolo ha aggiunto anche una dedica speciale: “I miei nonni mi stanno guardando da casa, dedico a loro la vittoria. Mio nonno mi dice sempre di entrare in campo, per ogni partita e per ogni allenamento, con testa, cuore e attributi“.

Una volta sollevato il trofeo, Alcaraz ha parlato così di Zverev: “Una stagione incredibile, nessuno si merita il numero 1 al mondo più di te“. Il nuovo campione delle Nitto ATP Finals ha poi ringraziato sinceramente il proprio team: “Mi spingete ogni giorno, a volte posso essere davvero fastidioso, so che non è semplice calmarmi ma lo fate ogni giorno per me. Viaggiare tutto l’anno, lasciando le famiglie a casa, per rendermi la persona che sono oggi è speciale. Lavorare con voi è un piacere e un onore”.

Lo spagnolo ha speso belle parole anche per il pubblico italiano: “Grazie a tutti per essere venuti a vederci ogni giorno, qua a Torino ho sentito davvero la passione per il tennis e l’ho davvero apprezzato. Ogni volta che vi ho visti al campo di allenamento o sul campo di gioco, l’energia che mi avete trasmesso è stata incredibile“. Alcaraz ha concluso così: “In Italia mi sento a casa, sento di potermi godere il periodo, non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo”.

Zverev

Durante la premiazione, Zverev si è congratulato con Alcaraz così: “Congratulazioni a Carlos, hai iniziato la stagione con il Career Grand Slam e l’hai finita con il primo titolo alle ATP Finals. Se ti ritirassi domani saresti già a posto per sempre”. Il tedesco ha poi proseguito, sempre in tono scherzoso: “Il mio anno è iniziato con te in Australia ed è finito con te. Se l’anno prossimo tu e il tuo team faceste un po’ peggio, sarebbe meglio per me”.

Il numero 1 al mondo è poi passato ai ringraziamenti: “Grazie al mio team, a Nitto e ATP per aver organizzato questo bellissimo evento”. Ringraziamenti che il tedesco ha concluso così: “Adoro giocare in Italia, adoro venire qua. Alcuni dei tornei migliori della mia vita li ho giocati qui, quando non c’è Jannik mi sento un po’ come il rimpiazzo per il pubblico, grazie mille”.