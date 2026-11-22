L’Austria esordirà alle Final Eight della Coppa Davis 2026 di Bologna con un quarto di finale a dir poco proibitivo. Mercoledì 26 novembre alle ore 17.00, alla BolognaFiere Arena, la selezione guidata dall’ex numero 8 del mondo Jurgen Melzer, capitano dal 2022, affronterà la Spagna, una delle principali candidate alla vittoria finale. Gli iberici partono con i favori del pronostico (o quasi), soprattutto in virtù della presenza di Carlos Alcaraz, ma non solo: sembra un Davide contro Golia destinato invece a finire secondo pronostico, ma c’è uno scenario in cui i rapporti di forza potrebbero ribaltarsi.

Il tabellone delle Final Eight

Il percorso austriaco verso la semifinale dovrà passare dunque da un confronto sulla carta molto impegnativo. Se riuscisse a superare la Spagna, la squadra di Melzer troverebbe in semifinale la vincente tra Gran Bretagna e Germania. Un eventuale (e onestamente miracoloso) accesso alla finale di domenica 29 novembre porterebbe invece gli austriaci ad affrontare una tra Italia, Corea del Sud, Repubblica Ceca e Canada, tutte collocate nella parte alta del tabellone.

I convocati austriaci e il percorso

La squadra austriaca potrà contare su Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Lucas Miedler e Neil Oberleitner. Il capitano ha scelto di affidare a Rodionov il ruolo di principale riferimento in singolare: mancino, classe 1999, è il giocatore più esperto del gruppo e arriva da una stagione da 47 vittorie complessive, anche se soltanto due ottenute nel circuito maggiore, al primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuhel e agli US Open.

Neumayer, probabile singolarista numero due, ha vissuto la miglior annata della carriera raggiungendo a novembre il proprio best ranking di numero 152. Il risultato più significativo è arrivato al Challenger 75 di Vicenza, dove ha conquistato il titolo battendo Jacopo Vasamì in finale per 6-2 6-2. Più giovane ma in costante crescita, è Schwaerzler, mancino classe 2006 che nell’agosto 2026 ha raggiunto la posizione numero 150 del ranking. Dopo aver iniziato l’anno fuori dai primi 250, ha trascorso l’intera stagione nel circuito Challenger, proseguendo il proprio percorso di crescita pur senza ancora compiere il definitivo salto di qualità.

Il doppio è il vero asso nella manica di Melzer, che potrà affidarsi a Miedler e Oberleitner, protagonisti di una seconda parte di stagione di altissimo livello. La coppia ha chiuso l’anno al sedicesimo posto della Race, conquistando il Masters 1000 di Shanghai, l’ATP 500 di Vienna (che si aggiunge a quello di Doha d’inizio anno) e il ‘250‘ di Winston-Salem, oltre a raggiungere le semifinali al ‘1000‘ di Parigi. Un rendimento che, se sostenuto per 52 settimane, varrebbe abbondantemente un posto alle ATP Finals.

Chi manca?

L’assenza di maggiore rilievo nella selezione austriaca è quella di Sebastian Ofner, ex numero 37 del mondo, reduce da un lungo periodo condizionato dagli infortuni e dal tentativo di ritrovare la piena condizione. È anche per questo che Rodionov si è preso la leadership di questo gruppo: nel Tie di qualificazione contro il Giappone, a febbraio, ha vinto entrambi i singolari, così come a settembre contro il Belgio, superando anche Zizou Bergs. Proprio dal confronto con i belgi sembra essere emersa una gerarchia più definita, con Neumayer favorito rispetto al più giovane Schwaerzler per il ruolo di secondo singolarista.

Resta fuori dalle convocazioni anche Filip Misolic, protagonista un anno fa della sfida contro l’Italia nelle Final Eight di Bologna. Nel quarto di finale del novembre 2025, gli azzurri si imposero per 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini su Rodionov per 6-3 7-6(4) e di Flavio Cobolli proprio su Misolic, battuto 6-1 6-3.

La montagna spagnola

Il confronto con la Spagna presenta difficoltà evidenti soprattutto nei due singolari. Alcaraz è ovviamente il riferimento assoluto della selezione iberica, specialmente finché non si sarà tolto la soddisfazione di alzare l’insalatiera almeno una volta. E quale occasione più ghiotta di questa edizione, orfana di Jannik Sinner? Ma la profondità della squadra di Ferrer non si esaurisce con il numero uno del mondo: Rafael Jodar offre una seconda opzione di qualità al di sopra di ogni sospetto, mentre Daniel Merida costituisce un’alternativa credibile alle spalle dei primi due. Il tutto senza il numero tre di Spagna e 16 del mondo Alejandro Davidovich Fokina.

Il modo di batterli

Per Rodionov e Neumayer sarà quindi necessario esprimere il proprio miglior tennis per provare a conquistare almeno uno dei due punti in singolare. Se però l’Austria riuscisse in qualche modo a trascinare il confronto sull’1-1, lo scenario cambierebbe sensibilmente. In quel caso, oltre all’entusiasmo di un gruppo sfavorito che sarebbe riuscito a mettere in difficoltà una delle favorite, Melzer si potrebbe giocare il passaggio del turno con una coppia collaudata e in una condizione di forma eccellente. Miedler e Oberleitner sono perfettamente in grado di giocarsi le proprie carte contro la pur grande esperienza e qualità di Marcel Granollers e Pedro Martinez, che dovrebbero essere la scelta di Ferrer per il doppio.

Per il capitano spagnolo, inoltre, sarà un appuntamento particolare: quella di Bologna sarà la sua ultima partecipazione alla Coppa Davis alla guida della nazionale. Dalla prossima stagione, infatti, l’ex numero 3 del mondo inizierà una collaborazione con Casper Ruud.

Il regolamento

Ogni sfida è composta da tre incontri, due singolari e un doppio. In singolare si affrontano i ‘numeri uno’ e i ‘numeri due’ delle rispettive selezioni, mentre i doppisti possono essere nominati fino a pochi minuti prima dell’inizio della partita. Supera il turno la Nazionale che vince due incontri. Qualora il punteggio dovesse essere sul 2-0 dopo i due singolari, non è obbligatoria la disputa del match di doppio. Tutte le partite, sia di singolare che di doppio, si giocano al meglio dei tre set tradizionali, con tie-break sul 6-6. Per quanto riguarda le convocazioni, è possibile sostituire un massimo di tre giocatori designati fino alle ore 11.00, ora locale dell’evento, del giorno precedente l’inizio previsto delle Finali.

Il programma

Il programma delle Final Eight prevede quattro quarti di finale: Repubblica Ceca e Canada si affronteranno martedì 24 novembre alle ore 16.00, mentre Italia e Corea del Sud scenderanno in campo mercoledì 25 novembre, sempre alle 16.00. Giovedì 26 novembre sarà il turno di Gran Bretagna e Germania, alle ore 10.00, e di Austria e Spagna, alle 17.00. Le semifinali sono in calendario venerdì 27 novembre alle 16.00 e sabato 28 novembre alle 12.00. La finale che assegnerà la Coppa Davis 2026 si disputerà domenica 29 novembre alle ore 15.00.