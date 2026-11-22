La Repubblica Ceca si presenta alla Final 8 di Coppa Davis con una formazione interessante, costruita attorno a due giovani protagonisti del circuito ATP e completata da interpreti con caratteristiche differenti, soprattutto in doppio. Una squadra che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista nella competizione e che arriva a Bologna dopo aver superato due turni di qualificazione, battendo prima la Svezia e poi gli Stati Uniti, al termine di una sfida particolarmente combattuta.

Per i cechi si tratta della quarta partecipazione consecutiva alla fase finale della competizione. Una tradizione importante, che affonda le proprie radici in una storia ricca di successi: la Repubblica Ceca ha conquistato la Davis nel 2012 e nel 2013, mentre il primo trionfo risale al 1980, quando a imporsi fu la Cecoslovacchia. L’ultimo successo della nazionale risale dunque a tredici anni fa.

A guidare la selezione sarà Tomas Berdych, ex numero 4 del mondo e protagonista dei trionfi cechi del 2012 e 2013. Il capitano avrà a disposizione cinque tennisti di buona qualità e affidabilità. Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 novembre, quando la Repubblica Ceca affronterà il Canada, campione nel 2022, nei quarti di finale della Final 8.

La squadra

Jiri Lehecka

Jakub Mensik

Tomas Machac

Patrik Rikl

Adam Pavlasek

Capitano, Tomas Berdych

Jiri Lehecka

È forse il principale punto di riferimento della formazione ceca. Lehecka arriva a Bologna dopo una stagione che lo ha visto consolidarsi tra i migliori giocatori del circuito, raggiungendo il numero 14 del ranking ATP, suo attuale best ranking. Il finale di 2026 ha confermato soprattutto la sua crescita e il suo ottimo momento di forma. Il ceco ha raggiunto tre finali nel corso della stagione, due delle quali negli ultimi quattro tornei disputati: a Tokyo, dove si è arreso a Carlos Alcaraz, e a Basilea, sconfitto nell’atto conclusivo dal monegasco Valentin Vacherot. Un rendimento che testimonia la continuità trovata nella parte conclusiva dell’anno e la capacità di competere ad alto livello anche contro avversari di primissima fascia. Le caratteristiche del suo tennis, costruito su un servizio incisivo e sulla capacità di prendere l’iniziativa da fondo campo, possono rivelarsi particolarmente efficaci anche nelle condizioni indoor di Bologna. Il cemento al coperto è infatti una superficie sulla quale Lehecka può esprimere al meglio il proprio repertorio. In Coppa Davis ha già maturato una discreta esperienza: il suo bilancio in singolare è di 14 vittorie e 7 sconfitte. Diverso il rendimento in doppio, dove non è ancora riuscito a trovare il successo, con cinque sconfitte in altrettanti incontri disputati. La sua presenza rappresenta comunque una garanzia soprattutto nei due singolari, dove Berdych potrà affidarsi a uno dei giocatori più solidi della propria selezione.

Jakub Mensik

Accanto a Lehecka c’è un altro nome che merita particolare attenzione: Jakub Mensik. Classe 2005, alto 196 centimetri, il giovane ceco è stato uno dei protagonisti della stagione, riuscendo a spingersi fino alle semifinali del Roland Garros e confermandosi tra i talenti più interessanti della nuova generazione. Attualmente numero 15 del ranking ATP, proprio alle spalle del connazionale, Menšík porta in dote un tennis particolarmente aggressivo, sostenuto da un servizio potente e da una struttura fisica importante. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter competere contro avversari di altissimo livello. Non è soltanto un’opzione per il singolare. Nel corso della stagione ha avuto anche alcune esperienze in doppio, compresa quella con Flavio Cobolli alla Laver Cup. Agli US Open ha inoltre raggiunto la finale del doppio misto insieme alla connazionale Karolína Muchova, dimostrando di poter essere una risorsa anche in questa specialità. In Coppa Davis ha già collezionato sei vittorie in nove incontri di singolare, un bilancio significativo per un giocatore che ha ancora ampi margini di crescita. Insieme a Lehecka rappresenta la principale arma della Repubblica Ceca per conquistare i due punti necessari al passaggio del turno.

Tomas Machac

Il terzo singolarista a disposizione di Berdych è Tomas Machac classe 2000, giocatore che ha raggiunto la ventesima posizione mondiale nel marzo 2025 e che attualmente occupa la sessantesima piazza. Il suo valore, però, non si limita al rendimento in singolare. Machac ha dimostrato nel tempo di avere grande duttilità e di poter essere una soluzione interessante anche in doppio, specialità nella quale ha raggiunto le semifinali degli Australian Open nel 2024 e conquistato un titolo ATP a Marsiglia, nello stesso anno, insieme al cinese Zhang Zhizhen. A Parigi, nel 2024, ha inoltre conquistato la medaglia d’oro olimpica nel doppio misto insieme a Kateřina Siniaková. Un risultato che testimonia la sua versatilità e la capacità di adattarsi anche a una disciplina con dinamiche differenti rispetto al singolare. In Coppa Davis il suo bilancio complessivo è di 11 vittorie e 10 sconfitte, con otto successi in singolare e tre in doppio. Una carta supplementare per Berdych, che potrà valutare il suo impiego anche in funzione delle esigenze della sfida.

Patrik Rikl

Tra i nomi meno conosciuti al grande pubblico c’è sicuramente quello di Patrik Rikl, uno dei profili più interessanti della selezione per quanto riguarda il doppio. Figlio dell’ex tennista David Rikl, anche lui specialista della disciplina, Patrik ha costruito progressivamente il proprio percorso fino a raggiungere il numero 29 del ranking mondiale di doppio, suo miglior piazzamento in carriera, il 20 luglio 2026. Il 2025 ha rappresentato un passaggio importante, con i primi due titoli ATP conquistati a Marrakech e Kitzbühel. Nel 2026 è arrivata invece la vittoria a Umago, questa volta proprio in coppia con Adam Pavlasek, suo compagno di squadra anche in Coppa Davis. Un’intesa che potrebbe rivelarsi fondamentale nella fase finale della competizione. Rikl ha già fatto il proprio esordio in nazionale nel 2026, raccogliendo una vittoria e una sconfitta nei due doppi disputati. È dunque uno dei principali indiziati per occupare un posto nella coppia che scenderà in campo nell’eventuale incontro decisivo.

Adam Pavlasek

A completare il reparto dei doppisti c’è Pavlasek, il più esperto del gruppo per quanto riguarda la specialità. Classe 1994, ha raggiunto la posizione numero 29 del ranking mondiale e rappresenta una presenza consolidata nel circuito. La sua carriera racconta una particolare attitudine per il doppio, disciplina alla quale ha dedicato gran parte del proprio percorso professionistico. Prima del successo ottenuto a Umago nel 2026 insieme a Rikl, aveva raggiunto sei finali ATP senza riuscire a conquistare il titolo, comprese due finali Masters 1000. La vittoria in Croazia ha finalmente interrotto questa serie, regalando al ceco un importante successo nel circuito maggiore. In Coppa Davis ha invece accumulato una notevole esperienza: ha vinto sette dei quattordici incontri di doppio disputati, un bilancio che lo colloca al quarto posto tra i doppisti più vincenti nella storia della nazionale cecoslovacca e ceca, a pari merito con David Rikl. Un dato che testimonia il suo contributo alla selezione nazionale e il peso specifico della sua esperienza. La coppia con Rikl rappresenta quindi una soluzione già collaudata, come dimostrato dal successo ottenuto a Umago. In una competizione nella quale il doppio può spesso decidere il destino di un’intera sfida, la presenza di due specialisti con una buona conoscenza reciproca costituisce un elemento da non sottovalutare.

Regolamento

La qualificazione alla fase successiva passa attraverso una sfida al meglio dei tre incontri: due match di singolare e uno di doppio. Il confronto tra i singolaristi apre il programma, con i rispettivi numeri uno e numeri due delle squadre che si affrontano. L’eventuale doppio viene invece definito dai capitani, che possono comunicare i nomi dei giocatori anche a ridosso dell’inizio dell’incontro. Per conquistare il passaggio del turno è necessario vincere almeno due match. Se una nazionale dovesse chiudere i singolari sul 2-0, il terzo incontro non sarebbe necessario. Tutte le partite si disputano al meglio dei tre set, con tie-break sul 6-6. È inoltre prevista la possibilità di modificare la composizione della squadra: ciascuna nazionale può effettuare fino a tre sostituzioni tra i giocatori inizialmente designati, entro le ore 11:00 locali del giorno precedente all’avvio della Davis.