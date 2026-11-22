Theo Arribage e Albano Olivetti hanno vinto le ATP Finals 2026. La coppia francese alza dunque il trofeo più importante della loro carriera al termine di una settimana da sogno. La finale contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic si chiude con un 3-6 7-6(2) 10-6.
Arribage e Olivetti guadagnano anche 1300 punti in classifica. Il montepremi con la vittoria della finale, con due vittorie su tre ai gironi, corrisponde a circa 786.222 euro.
MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP Finals.
RISERVE – € 47.116
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 122.303
PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – € 88.036 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 162.675 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – € 325.169 (500 punti)
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 874.258 (1500 punti)