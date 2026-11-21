Daniil Medvedev dopo la sconfitta in semifinale alle ATP Finals 2026 di Torino subita da Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(0) 6-4. Il numero 5 del mondo, alla sua quarta semifinale nel torneo, vede nel servizio del tedesco una delle chiavi del match, anche in vista della finale con Carlos Alcaraz.

Il servizio di Zverev può fare la differenza

Secondo Medvedev, Zverev ha un’arma potenzialmente decisiva: “Guardando gli incontri tra Carlos e Sasha, mi sembra che Zverev sia uno dei pochi giocatori contro cui non è facile rispondere per Alcaraz. Sarà interessante vedere come riuscirà a gestire il servizio. Vediamo, che vinca il migliore”. Una considerazione che nasce anche dall’esperienza diretta del match appena giocato. Il tedesco non ha concesso palle break a Medvedev, riuscendo a mantenere pressione negli scambi e a sfruttare le occasioni nei momenti decisivi.

La crescita di Zverev secondo Medvedev

Nel valutare il percorso del tedesco, Medvedev non ha attribuito i suoi progressi soltanto a una maggiore aggressività: “Penso che sia semplicemente diventato più continuo e abbia smesso di perdere partite che non avrebbe dovuto perdere”. Zverev, secondo il russo, ha probabilmente servito meglio e sfruttato con maggiore efficacia il colpo successivo, ma non gli è sembrato necessariamente più aggressivo rispetto al passato. Medvedev ha poi allargato il discorso all’evoluzione del tennis: “Penso che oggi non si vedano molti giocatori difensivi. Tutti sanno colpire la palla, altrimenti vengono battuti: gli avversari trovano vincenti e perdi la partita. Credo che ormai tutti i giocatori siano aggressivi quando serve”. Una tendenza che non lo porta, però, a mettere in discussione il proprio stile: “Quando gioco bene, sì. Quando non gioco bene, no. Ma non è perché non voglia esserlo, è perché sbaglio. Puoi decidere di giocare in modo aggressivo, ma se non stai giocando bene non basta. Mi piace il mio modo di giocare, poi sta agli altri decidere se sia aggressivo oppure no“.