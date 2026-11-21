Ben Shelton saluta le ATP Finals dopo una semifinale combattuta contro Carlos Alcaraz. Lo statunitense si arrende allo spagnolo con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(1), al termine di una partita nella quale è riuscito a reagire dopo un primo set complicato, trascinando la sfida fino al tie-break decisivo.

Nella conferenza stampa post partita, Shelton ha analizzato la prestazione dell’avversario, soffermandosi soprattutto sulla qualità del suo servizio: “Carlos ha fatto un ottimo lavoro al servizio nel terzo set. Mi ha messo in difficoltà, soprattutto nei punti importanti. Ha vinto una percentuale molto alta di punti con la prima e ha servito con grande continuità. Quando un giocatore con le sue qualità riesce a esprimersi bene in tutte le fasi del gioco e serve in questo modo, mette davvero tanta pressione”.

Un bilancio tra progressi e occasioni mancate

Per Shelton si chiude una stagione importante, impreziosita dalla prima finale Slam della carriera, dalla semifinale alle ATP Finals e da un titolo di grande valore. Alla domanda su quanto fosse soddisfatto del proprio 2026, lo statunitense ha preferito non dare un voto: “È difficile dare un numero. Ci sono tante cose che mi sono piaciute, soprattutto il modo in cui ho giocato nei grandi tornei nella parte finale dell’anno e come ho concluso la stagione, riuscendo a esprimermi a un livello più alto senza avere cali. Allo stesso tempo, ci sono state tante parti negative, momenti in cui non ho giocato al livello che volevo e tornei nei quali non sono riuscito a ottenere i risultati che speravo. È un bilancio contrastante. Ci sono tante cose su cui lavorare in vista della prossima stagione, ma anche molti aspetti positivi dai quali ripartire”.

L’americano ha poi parlato delle differenze rispetto all’ultimo confronto con Alcaraz, disputato poche settimane fa nella finale di Parigi. Shelton ha individuato soprattutto nell’atteggiamento nei momenti importanti uno degli aspetti sui quali ha lavorato maggiormente: “Quando arrivano le opportunità, soprattutto sulle palle break, bisogna essere coraggiosi e non avere paura di prendersi dei rischi. A Parigi ero stato un po’ troppo teso in alcune occasioni e non ero riuscito a sfruttarle. Oggi, sulla mia prima palla break, Carlos ha servito sulla mia risposta di dritto e ho colpito più forte possibile, trovando il vincente. Contro i migliori giocatori del mondo devi avere questo atteggiamento”.

Shelton ha inoltre riconosciuto i meriti dello spagnolo, evidenziando come rispetto alla finale di Parigi abbia trovato un avversario ancora più incisivo al servizio: “Ha giocato in maniera più offensiva, servendo più forte e mettendo maggiore pressione anche con la seconda. Ha reso le cose complicate. Nel finale, però, sono riuscito a fare un buon lavoro al servizio, cercando di essere aggressivo e venendo spesso a rete nei momenti importanti. Questo mi ha permesso di arrivare al tie-break del terzo set”.

La distanza dai migliori e gli obiettivi per il futuro

Nel corso della conferenza si è parlato anche dei progressi compiuti da Shelton nel confronto con i migliori giocatori del circuito. Lo statunitense ha ammesso di sentirsi cresciuto notevolmente rispetto all’inizio della stagione: “Penso di aver fatto grandi miglioramenti. Ho affrontato Carlos tre volte quest’anno e sono riuscito a batterlo una volta. Non ho giocato bene nelle partite contro Zverev e non affronto Sinner dagli Australian Open. È sempre difficile valutare il proprio livello basandosi esclusivamente sul confronto con gli altri. Secondo me il mio livello è migliorato drasticamente quest’anno ed è su questo che voglio continuare a concentrarmi”.

Infine, Shelton ha risposto a una domanda sulla possibilità di essere considerato il terzo giocatore del circuito, subito dietro ad Alcaraz e Sinner. Una prospettiva che non sembra interessarlo particolarmente: “Per un secondo, quando hai detto terzo, mi sono chiesto se avessi dimenticato che Zverev ha vinto due Slam quest’anno”, ha scherzato l’americano. Poi ha aggiunto: “I media cercano sempre una storia, vogliono individuare un terzo giocatore o capire chi sarà il prossimo. Io sono concentrato sui miei grandi obiettivi, sui miei sogni e sulle mie ambizioni. Voglio fare tutto quello che è nelle mie possibilità, insieme al mio team, per andare nella direzione giusta e diventare la migliore versione possibile di me stesso”.

Una sconfitta che lascia qualche rimpianto, soprattutto per come si è concluso il terzo set, ma anche indicazioni importanti per il futuro. Shelton chiude il 2026 con la consapevolezza di aver compiuto un ulteriore passo in avanti e con la volontà di ridurre ancora la distanza dai migliori.