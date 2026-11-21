Carlos Alcaraz conquista una vittoria in rimonta contro Ben Shelton, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 (1) in due ore esatte di gioco, staccando il pass per la finale delle ATP Finals 2026. Una partita spettacolare, probabilmente la più bella vista finora nel torneo, nella quale lo spagnolo ha dovuto superare un avvio particolarmente complicato prima di riuscire a trovare le risorse per ribaltare il confronto.

L’inizio è tutto di Shelton, che dopo pochi minuti si porta già sul 3-0, approfittando di un Alcaraz poco convincente e ancora alla ricerca del giusto feeling con la palla. Il murciano appare nervoso, si lascia andare a qualche lamentela e fatica a trovare continuità, mostrando anche una condizione fisica non ancora ottimale dopo i problemi accusati nel match contro Medvedev.

La reazione, però, non tarda ad arrivare. Alcaraz è bravo a rimanere aggrappato alla partita, lasciar passare la tempesta e attendere il momento giusto per alzare il proprio livello. Nel secondo set riesce a riequilibrare il confronto, mentre nel terzo la partita diventa una battaglia punto a punto, risolta soltanto al tie-break. Nei momenti decisivi è emersa tutta la qualità dello spagnolo, capace di trovare le soluzioni migliori quando la pressione si fa più alta.

Rivincita

Per Alcaraz arriva anche una rivincita nei confronti di Shelton, che lo aveva battuto al tiebreak decisivo nell’ultima edizione degli US Open. Lo spagnolo prosegue così la propria striscia di imbattibilità indoor, dopo i titoli conquistati a Vienna e Parigi e le tre vittorie ottenute nella fase a gironi delle Finals.

Per il murciano sarà la seconda finale in carriera alle ATP Finals, dopo quella persa lo scorso anno contro Jannik Sinner. Nell’ultimo atto affronterà uno tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Resta comunque una prestazione di altissimo livello anche quella di Shelton. Lo statunitense ha giocato una partita quasi perfetta, mettendo a lungo alle corde l’ex numero uno del mondo e arrivando vicinissimo a una vittoria di enorme prestigio. Alla fine sono mancati davvero pochi dettagli, forse anche pochi centesimi, per completare l’impresa.