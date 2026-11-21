Rafa Jodar si è ritrovato in pochi mesi a fare i conti con aspettative che fino a poco tempo fa sarebbero state impensabili. Il salto compiuto dal giovane spagnolo nel corso della stagione è stato enorme, tanto da portarlo fino alle ATP Finals al debutto nel circuito maggiore. Un percorso che Alex Corretja ritiene meriti una maggiore considerazione, soprattutto alla luce del punto da cui era partito.

L’ex tennista spagnolo, oggi commentatore, ha parlato del ventenne in un’intervista a Mundo Deportivo, soffermandosi anche sul rischio che la rapidità della sua crescita abbia fatto perdere di vista il valore dei risultati ottenuti. Dopo aver cominciato l’anno lontano dai vertici, Jodar si è imposto progressivamente all’attenzione, riuscendo a competere con avversari di altissimo livello. “È incredibile, incomprensibile che un ragazzo che un anno fa era all’università, fuori dalla top 150-160 del mondo, inizi a superare le qualificazioni, a vincere partite, conquisti il titolo di Marrakech, giochi bene a Barcellona, a Madrid e faccia un salto enorme. Il fatto che sia alle finals è un merito davvero incalcolabile, direi quasi incomprensibile”, ha affermato Corretja, lamentando come non gli sia stato riconosciuto abbastanza quanto fatto.

Stagione

La stagione del madrileno è stata impreziosita dal successo a Marrakech, dalle finali raggiunte a Washington e al Masters 1000 di Shanghai e dai quarti di finale al Roland Garros. A vent’anni, e senza aver mai affrontato in precedenza un’intera annata nel circuito ATP, si è ritrovato a giocare le Finals di Torino, chiudendo poi l’esperienza con tre sconfitte. Un bilancio che, secondo Corretja, va letto tenendo conto dell’intero percorso e non soltanto degli ultimi risultati.

L’ex giocatore ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con il padre, che lo ha seguito durante questa avventura con una struttura tecnica ridotta. “Jodar ha il livello. È importante scegliere bene il calendario, rendersi conto che l’anno è molto lungo, che a volte le cose andranno bene e altre meno. Il legame che ha creato con suo padre è incredibile“, ha dichiarato.

La gestione dello staff potrebbe diventare uno dei temi da affrontare in vista della prossima stagione. Inizialmente era stata valutata la possibilità di inserire un’altra figura nel gruppo di lavoro, ma quanto ottenuto finora ha portato a riflettere sull’opportunità di cambiare una formula che ha funzionato. La decisione dovrebbe arrivare a dicembre, quando padre e figlio si confronteranno sulle possibili opzioni.

Una collaborazione che richiama altre storiche coppie del tennis spagnolo, come Juan Carlos Ferrero e Antonio Martínez Cascales o Rafa Nadal e lo zio Toni. Per Jodar, intanto, il 2027 sarà l’anno della conferma: difendere i punti conquistati, gestire un calendario impegnativo e confrontarsi con un’attenzione mediatica decisamente superiore. Il primo capitolo della sua carriera tra i professionisti, però, ha già lasciato un segno importante.