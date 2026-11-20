Lo spareggio decisivo: non sempre i gironi delle ATP Finals riservano un match conclusivo con ancora tutto in ballo come è stato tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Ne è uscito vincitore il russo con il punteggio di 6-3 6-4, risultato che lo porterà dunque a sfidare Alexander Zverev in semifinale: il vincitore del gruppo John McEnroe e il secondo classificato del gruppo Ivan Lendl scenderanno in campo nella sessione serale di sabato 20 novembre, il cui match di singolare è in programma non prima delle 20.30. L’altra semifinale vedrà protagonisti Carlos Alcaraz e Ben Shelton.

Il risultato

Si tratta della 54esima vittoria stagionale per Medvedev, che con questo risultato consolida la sua posizione in classifica mondiale al numero 5. Inoltre, il russo supera la soglia dei gironi delle ATP Finals per la quarta volta in carriera: la prima volta, nel 2020, vinse il torneo da imbattuto. L’anno successivo, il primo a Torino per le Finals, dopo aver battuto proprio Zverev ai gironi al tie-break del terzo, ci perse in finale per 6-4 6-4. Nel 2023 perse da Jannik Sinner in tre set.

La sfida con Zverev è stato un tormentone degli ultimi anni di tennis maschile fino al 2025: i due, oltre a essere cresciuti professionalmente fianco a fianco, sono giocatori che amano gli scambi lunghi, le lotte, e i grandi servizi, il prodotto è un match-up che entrambi conoscono come le loro tasche. I precedenti dicono 14 a 8 per il russo, anche se i due non si affrontano, appunto, dal finale della scorsa stagione, quando Zverev vinse ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi al tie-break decisivo. Prima di quel successo, Daniil aveva una striscia contro Sascha di ben otto vittorie sulle nove partite precedenti.

Il match-up

I precedenti vedevano il russo nettamente in vantaggio (6-2), ma lo statunitense aveva di recente approfittato del fattore campo per vincere il match di ottavi di finale dell’ultimo US Open addirittura tre set a zero, per quanto combattuti (7-6(1) 6-4 7-6(6)). Gli stili di gioco opposti si incastrano in schemi piuttosto definiti, con uno che dovrebbe attaccare e l’altro che dovrebbe difendere, ma in tanti si lasciano stritolare dai tentacoli della piovra Medvedev se si avventurano in acque pericolose.

Quelle di Torino, poi, sono acque infernali: la superficie velocissima non dà tempo a chi vorrebbe fare gioco, anzi, risalta ulteriormente la palla piatta di Daniil, che può quindi tenere l’altezza dello scambio praticamente rasoterra, come piace a lui per non farsi aggredire. L’esasperazione di Frances, simboleggiata dalla time violation cercata, e chiamata dal giudice di sedia prima della palla break decisiva, è diventata velocemente troppa da sopportare nonostante l’ottimo livello espresso nel secondo set.

Le parole dal campo

Daniil è stato poi intervistato a caldo dopo la partita. Sollecitato su ciò che ha scritto sulla telecamera nel rito post-vittoria, ovvero still no Maldives (ancora niente Maldive), Medvedev si è spiegato, tra il serio e il faceto: “L’ho detto prima del torneo, le Finals sono un torneo bellissimo perché se perdi bene, puoi andare in vacanza a riposarti, ma se vinci ancora meglio, perché continui a giocare. Sono molto contento di come ho lottato oggi”.

E poi un commento sul suo prossimo avversario, Zverev: “Quando ci incontriamo escono sempre match divertenti, con tie-break, match point, succede davvero di tutto. Sarà la prima partita tra di noi quest’anno quindi sarà divertente”.