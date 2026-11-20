Si chiude con una sconfitta l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. La coppia azzurra cede a Krawietz e Puetz con il punteggio di 6-7, 7-6, 10-7 nell’ultimo incontro della fase round robin, salutando così il pubblico torinese al termine della propria esperienza insieme.

Una partita dal significato particolare, perché rappresenta l’ultimo match della coppia italiana, destinata a separarsi all’inizio del 2027. L’incontro è stato caratterizzato da un grande equilibrio e da un dominio dei servizi, con entrambe le coppie capaci di concedere pochissimo in risposta. Dopo un set per parte, la sfida si è decisa al match tie-break, dove i tedeschi sono riusciti a fare la differenza grazie a una maggiore precisione e attenzione nei momenti chiave, completando la rimonta e imponendosi per 10-7.

Una sconfitta che non cambia il destino delle due coppie: Bolelli e Vavassori erano già fuori dalla corsa per le semifinali, mentre Krawietz e Puetz avevano già conquistato la qualificazione al turno successivo.

Un bel modo per salutarsi, davanti al pubblico di casa di Torino, che in questi anni ha accompagnato e sostenuto la coppia azzurra. Dall’altra parte della rete, i tedeschi hanno confermato il proprio percorso nel torneo, riuscendo a chiudere con un successo.

Per loro ci sarà ancora una semifinale da disputare domani, contro la coppia Arribage-Olivetti. Per Bolelli e Vavassori, invece, cala il sipario: l’ultima fotografia insieme sarà quella di una sconfitta, al termine di una bella storia sportiva.