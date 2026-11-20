“Sono emozionato di aver fatto parte di questo torneo, ho realizzato un sogno. Sinner mi ha scritto dopo la seconda partita, mi ha detto di godermi l’ultimo match e così ho fatto oggi. Rientrare in campo un’altra volta e sentire il boato del pubblico è stato fantastico. È stata un’esperienza bellissima”. Così in conferenza stampa Flavio Cobolli, a seguito del match perso contro Carlos Alcaraz per 6-4 6-1 alle Nitto ATP Finals 2026. Il romano, alla sua prima apparizione nel torneo di fine anno, lascia Torino con tre sconfitte in altrettante partite, ma anche con tanti insegnamenti per il futuro. “Sono fiero di me stesso e del mio team, vogliamo tornare anche l’anno prossimo. Ho imparato molte cose in questi giorni, ma alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Le partite si vincono per delle piccole cose e i grandi giocatori le sanno fare tutte benissimo”.

“Finals? La ciliegina sulla torta, peccato non essere al 100%”

L’azzurro ha proseguito parlando di cosa abbia significato raggiungere le Finals al termine di una stagione lunga e faticosa che non gli ha permesso di andare a Torino nel pieno della forma. “Me le sono godute, è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera per ora. Ho lavorato tanto per arrivare qui, ho fatto le cose al meglio delle mie possibilità. Ero anche leggermente preoccupato per come ci sono arrivato. La mia forma non era nemmeno vicina al 100%, quindi ho giocato le tre partite non al massimo. Io non mi sono mai fatto male, solo poche piccole cose in tre anni di circuito, e arrivare qui non al 100% mi ha dato un po’ fastidio. Se non me le sono godute a pieno è solo per questa cosa”.

Per Flavio sono stati giorni intensi, caratterizzati da diversi alti e bassi dal punto di vista emotivo e mentale, come contro Frances Tiafoe in cui, dopo aver perso il primo set, il romano è uscito completamente dal match subendo un netto 6-0 nel secondo parziale. “Da questo punto di vista ho imparato e scoperto di essere più fragile di quello che pensavo. La pressione di questo torneo ti mette tanto alla prova e l’ho capito sulla mia pelle”.

La forza di Alcaraz e la off-season

Il numero 6 del mondo ha poi analizzato il match e il livello del 7 volte campione Slam su un campo così veloce come quello dell’Inalpi Arena. “Per me è più difficile affrontarlo così perché sapevo che ogni minima mia pecca in uno scambio sarebbe diventata un massacro. Dare poco, avere pochi margini d’errore contro un giocatore del genere è veramente difficile. Oggi ho notato che, insieme a Jannik, è il giocatore più forte del mondo, ma di tanto. Sapere questo a noi giocatori un po’ pesa, però è anche bello affrontarlo e capire dove sei, perché solo con i migliori puoi davvero metterti in discussione”.

Cobolli ha parlato anche di come preparerà la prossima stagione con i pochi giorni che avrà a disposizione dopo la Coppa Davis (24-29 novembre). “Per me sarà una pre-season molto breve, ancora più del solito. Sarà più che altro un rimettersi in moto e continuare ad allenarsi. Non so neanche come definirlo perché sono solo due settimane: inizierò l’11 dicembre e andrò in Australia il 28, quindi sono veramente pochi giorni dove dovrò mettere un po’ di allenamento sulle gambe, ma alla fine è questione di riprendere quello che ho lasciato qui e lavorare ancora sulle cose su cui devo migliorare. Secondo me mi troverò meglio così rispetto ad una pre-season molto lunga, sarà più facile essere competitivo da subito”.