Flavio Cobolli chiude con una sconfitta le prime Nitto ATP Finals della carriera. Il romano si arrende in poco più di 1 ora al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz che con il punteggio di 6-4 6-1 vola in semifinale per la terza volta in carriera nel torneo di fine anno dopo le edizioni del 2023 e del 2025. Nonostante le fasciature al ginocchio destro e alla coscia sinistra, lo spagnolo vince senza troppe difficoltà la 13esima partita consecutiva in stagione, riuscendo a gestire le forze in vista del match contro l’americano Ben Shelton (h2h 4-1), battuto solo pochi giorni fa all’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi per 7-6(5) 7-5.

Decisivi i due break ottenuti in apertura di entrambi i set dal 7 volte campione Slam, bravo a controllare gli scambi e a non far sfogare Flavio, già certo di salutare Torino anche in caso di successo. Non si ferma, dunque, il dominio dello spagnolo, capace di vincere 6 set su 6 nelle tre partite giocate finora nel torneo e di lasciare per strada solo 15 game contro Medvedev, Tiafoe e lo stesso Cobolli.

Cobolli, il 2027 per tornare a Torino

Nonostante le tre sconfitte in altrettante partite – 7-6(4) 6-3 contro Medvedev e 7-6(6) 6-0 contro Tiafoe -, l’azzurro può essere più che contento dell’esperienza torinese e della prima qualificazione in carriera alle Finals. In questa stagione Flavio è riuscito a centrare anche la sua prima finale Slam al Roland Garros, persa al quinto set contro il tedesco e attuale numero 1 del mondo Alexander Zverev, oltre che il titolo a febbraio nell’ATP 500 di Acapulco. Nel torneo di fine anno, il romano è arrivato probabilmente non nella migliore forma possibile, complici i tanti match giocati per raggiungere Torino e il problema muscolare alla gamba sinistra subito all’ATP 500 di Vienna a fine ottobre.

A pochi giorni dall’inizio delle Final Eight di Coppa Davis (24-29 novembre), Cobolli avrà il tempo di recuperare le energie e scendere in campo per difendere con tutte le forze i tre titoli consecutivi vinti dall’Italia dal 2023 al 2025. Una volta terminata la competizione, il numero 6 del mondo potrà cominciare a lavorare per preparare la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a Torino già nel 2027 per migliorare il risultato di quest’anno.