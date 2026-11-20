“Non abbiamo registrato un aumento degli infortuni”. È uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa di fine stagione di Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, a Torino, a margine delle ATP Finals. Il presidente dell’ATP ha affrontato diversi temi di attualità, rispondendo alle domande su una delle questioni più dibattute dai giocatori: il calendario sempre più fitto e il carico di partite. Dalla difesa del formato dei Masters 1000 su due settimane alle prospettive del tennis in Arabia Saudita, passando per il futuro del doppio, il rapporto con i media, le superfici e il possibile avvicinamento tra ATP e WTA. Diversi gli argomenti affrontati, con uno sguardo rivolto anche alle trasformazioni che attendono il circuito nei prossimi anni.

Calendario e carico di partite

Gaudenzi ha esordito ribadendo le difficoltà nel costruire un calendario uniforme per tutti, considerando le differenze tra i giocatori di vertice e quelli di classifica più bassa.

“Il 75% dei giocatori perde al secondo turno. In realtà esistono quattro calendari all’interno di uno stesso calendario: un giocatore come Carlos o Jannik dovrebbe avere una programmazione diversa rispetto a chi è 15°, 50° o 80° al mondo”.

Il presidente ATP ha sottolineato la necessità di una maggiore flessibilità, lasciando agli atleti la possibilità di gestire gli impegni in base ai risultati e alle proprie condizioni fisiche.

“Se vinci più partite consecutivamente, dovresti riposare. Se perdi subito, magari dovresti giocare di più. I giocatori devono poter gestire la propria programmazione in base a come si sentono, mentalmente e fisicamente”.

Gaudenzi ha inoltre ricordato che i giocatori sono professionisti indipendenti e possono scegliere il proprio calendario, anche sulla base degli accordi economici e delle opportunità offerte dai diversi tornei. L’obiettivo dell’ATP è arrivare a una programmazione più equilibrata, senza ignorare le esigenze delle diverse fasce di classifica.

Infortuni: “Non abbiamo registrato un aumento”

Sui recenti problemi fisici che hanno coinvolto diversi protagonisti del circuito, Gaudenzi ha spiegato come sia difficile distinguere, attraverso i dati, le assenze dovute agli infortuni da quelle legate alla volontà di riposare.

“Non abbiamo visto un cambiamento negli infortuni. Sono stato nel tennis per 36 anni, ho avuto tre problemi alla spalla e anche negli anni Novanta c’erano tanti infortuni”. Secondo il presidente, è cambiato soprattutto l’approccio alla prevenzione e alla gestione dei problemi fisici.

“Oggi i giocatori sono molto più intelligenti di quanto fossimo noi. Si prendono cura del proprio corpo, fanno prevenzione e quando sono infortunati si fermano, cercando di tornare soltanto quando sono davvero pronti. In passato giocavamo anche con gli antidolorifici e finivamo per romperci”.

Gaudenzi ha citato anche l’evoluzione della medicina sportiva e la maggiore attenzione dei team, ricordando come la longevità degli atleti sia aumentata rispetto al passato. Tra le possibili variabili che incidono sulle condizioni fisiche ha indicato anche le caratteristiche delle palline, che possono avere un impatto sul carico a cui sono sottoposti polso, gomito e spalla.

Masters 1000 su due settimane: “Serve trovare un equilibrio”

La durata dei Masters 1000, con il passaggio al formato di due settimane, continua a essere uno dei temi più discussi dai giocatori. Gaudenzi ha difeso la riforma, spiegando come sia parte di un compromesso più ampio legato anche alla distribuzione dei ricavi e alle opportunità per gli atleti.

“Quando abbiamo introdotto questo piano, non ero ingenuo. È stato un compromesso per ottenere trasparenza e profit sharing. I giocatori hanno più opportunità di disputare i tabelloni principali dei Masters e degli Slam”.

Il presidente ha ricordato come i tornei più importanti rappresentino una parte relativamente limitata della stagione in termini di permanenza complessiva, ma abbiano un peso economico e sportivo enorme.

“Se guardiamo ai giocatori che disputano 75-80 partite, l’85% dei loro tornei è concentrato in queste categorie”.

La soluzione, secondo Gaudenzi, passa anche da una maggiore capacità dei giocatori di gestire gli impegni, evitando di sovraccaricare la programmazione. Il presidente ha comunque riconosciuto la necessità di trovare un equilibrio, soprattutto nella successione di alcuni appuntamenti ravvicinati. Il formato sarà oggetto di una revisione nel 2030.

Medio Oriente e Arabia Saudita

L’ATP sta monitorando la situazione geopolitica in Medio Oriente in vista della stagione 2027, senza aver ancora preso una decisione definitiva sui tornei di Doha e Dubai. “Non abbiamo ancora preso una decisione, stiamo aspettando e monitorando la situazione. La sicurezza dei giocatori e del nostro staff è fondamentale”.

Gaudenzi ha spiegato che il circuito ha margine di manovra per valutare eventuali alternative nella stessa settimana, citando Acapulco e Dallas tra le possibili opzioni.

Diverso il discorso per il progetto del Masters 1000 in Arabia Saudita nel 2028, che al momento resta confermato.

“Il piano è quello di andare avanti. Stanno costruendo e il progetto è in fase avanzata. Ci hanno mostrato quello che stanno realizzando: sarà un’infrastruttura incredibile, con un investimento vicino ai due miliardi di dollari”.

Doppio e calendario 2028: decisione a dicembre

Il presidente ATP ha confermato che alcune questioni legate al progetto 2028 non sono ancora state definite, tra cui il calendario e il futuro del doppio.

“Calendario e doppio sono i due aspetti sui quali non abbiamo ancora concluso il lavoro. Non abbiamo raggiunto un consenso e ci sono diverse opzioni sul tavolo. Ne discuteremo nuovamente a dicembre”.

L’obiettivo è arrivare a una decisione sul doppio entro la fine dell’anno, mentre il calendario definitivo dovrebbe essere pubblicato entro gennaio.

Il rapporto con i giornalisti e l’accesso ai giocatori

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema del rapporto tra ATP, giocatori e media, con una richiesta di maggiore accesso agli allenatori e di nuove opportunità per raccontare i protagonisti del circuito.

Gaudenzi si è mostrato favorevole all’idea di coinvolgere maggiormente i coach nelle conferenze stampa. “È una bella idea. Quello che vogliamo fare è creare storie. Se riusciamo a togliere un po’ di tempo ai giocatori e darlo agli allenatori, creando nuove opportunità di racconto, perché no? Prenderemo seriamente in considerazione questa proposta”.

Il presidente ha riconosciuto le difficoltà nel garantire un maggiore accesso ai giocatori, che sono atleti indipendenti e gestiscono autonomamente i propri impegni mediatici attraverso team e agenti.

Gaudenzi ha anche affrontato la richiesta di alcuni top player di ridurre gli impegni con i media, esprimendo una posizione diversa. “Una delle richieste dei top player è avere meno impegni con i media. È probabilmente una delle prime cinque richieste, forse la prima. Mi piacerebbe che a un aumento dei compensi corrispondesse anche un maggiore impegno e una maggiore disponibilità, perché la partnership deve funzionare in entrambe le direzioni”.

Finals: “Il formato funziona”

Sulle ATP Finals, Gaudenzi ha difeso il format con gironi e semifinali, escludendo al momento la necessità di modifiche. “A me questo formato piace molto. Funziona perché hai i migliori otto giocatori e vuoi vederli affrontarsi. Le Finals sono un grande successo: hai otto giorni, tre partite garantite e poi le semifinali. Non stiamo pensando di cambiare un format che funziona molto bene”.

Si è invece detto favorevole all’idea di unire ATP e WTA Finals, così come a una maggiore integrazione commerciale e organizzativa tra i due circuiti. “Sono un grande fan del prodotto combined. Per me il tennis dovrebbe essere tutto combined, specialmente ad alto livello. Dovremmo avere una governance e un’entità commerciale che commercializzi il tennis come uno sport unico”.

Superfici e velocità del gioco

In chiusura, Gaudenzi ha risposto alle critiche sulla velocità dei campi, con alcuni tornei accusati di favorire eccessivamente il servizio e ridurre gli scambi. “Quando i campi sono troppo lenti ci si lamenta per gli infortuni, per le partite troppo lunghe e per gli scambi eccessivi. Bisogna trovare un equilibrio tra intrattenimento e salute dei giocatori”.

L’ATP continua a lavorare sull’analisi delle condizioni di gioco, considerando le numerose variabili che incidono sulla velocità delle superfici, dalle palline all’umidità, dall’altitudine alle condizioni indoor e outdoor. Gaudenzi non ha indicato una soluzione specifica, ribadendo la necessità di trovare un punto d’incontro tra spettacolo e tutela degli atleti.