Alexander Zverev prosegue la sua corsa senza inciampi alle ATP Finals 2026. Il numero 1 del mondo sconfigge Arthur Fils con il punteggio di 6-4 7-6(6) in 1 ora e 38 minuti nel terzo match del “Gruppo McEnroe” e lo elimina dalla competizione. Il francese, infatti, avrebbe avuto bisogno di una vittoria per 2-0 sul tedesco per garantirsi il passaggio in semifinale. Zverev vince il gruppo e attende il vincente della partita-spareggio tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, che si contenderanno il secondo posto nel “Gruppo Lendl”. Ben Shelton conclude secondo alle spalle di Zverev: sfiderà Carlos Alcaraz, vincitore dell’altro girone.

Nel primo set la partita è equilibrata, ma Fils pasa carissimo un passaggio a vuoto nel settimo gioco che gli costa servizio e, di conseguenza, parziale. Zverev, come nelle precedenti due uscite, risulta inavvicinabile nei propri turni di servizio. Nel secondo set l’equilibrio regna sovrano e, nonostante due set point in risposta per Fils, il tie-break è l’unico epilogo possibile. Nel momento clou, Zverev subisce una rocambolesca rimonta dal 6-1 al 6-6, ma chiude i conti prima che il match prenda la piega di uno psicodramma.

La classifica finale del “Gruppo McEnroe”:

Alexander Zverev – 3 vittorie, 0 sconfitte; set: 6-0 (100%); game: 38-26 (59,38%) Ben Shelton – 2 vittorie, 1 sconfitta; set: 4-3 (57,14%); game: 37-35 (51,39%) Arthur Fils – 1 vittoria, 2 sconfitte; set: 3-5 (37,5%); game: 37-38 (49,33%) Rafael Jodar – 0 vittorie, 3 sconfitte; set: 1-6 (14,29%); game: 29-42 (40,85%)

Le parole

“Arthur è un grande talento, credo che giocherà le ATP Finals tante altre volte, è questo che gli ho detto a rete”, così Zverev nell’intervista rilasciata subito dopo il termine della partita. Il tedesco ha descritto così la propria prestazione: “Credo di aver giocato un po’ peggio da fondocampo rispetto alle altre due partite, ma alla fine ciò che conta davvero è vincere“. Infine, il numero 1 del mondo ha scherzato sul suo linguaggio del corpo: “A volte scuoto un po’ la testa? L’emozione italiana entra in me!“.