Ben Shelton è il secondo semifinalista del Gruppo John McEnroe alle ATP Finals di Torino. A regalare il pass allo statunitense è Alexander Zverev che conquistando almeno un set nella sfida contro Arthur Fils, ha spento definitivamente le speranze di qualificazione del francese. Un verdetto maturato a distanza per il numero 4 del mondo, che nel pomeriggio aveva fatto il proprio dovere superando Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(8) 7-5.

La situazione del raggruppamento era chiara alla vigilia dell’ultimo incontro: con Zverev già certo del primo posto, Fils aveva una sola possibilità per raggiungere le semifinali, ovvero battere il tedesco in due set. Un’impresa sfumata con la conquista di un parziale da parte del numero uno del mondo, che ha così consegnato a Shelton il secondo posto nel girone.

Per l’americano si tratta della prima qualificazione nei migliori quattro del torneo dei Maestri. In semifinale troverà Carlos Alcaraz, già certo del primo posto nel gruppo Lendl