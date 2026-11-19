“Sono fiero del lavoro che ho fatto in questa stagione. Era la prima nel circuito maggiore, non sapevo cosa aspettarmi. Ho dato tutto in ogni match che ho giocato, non ho mai mollato e anche oggi contro Shelton ho lottato fino alla fine. Con altri anni nel tour imparerò ancora più cose, come prima esperienza sono felicissimo di ciò che ho ottenuto”. Queste le parole di un orgoglioso Rafael Jodar in conferenza stampa, al termine del match perso contro Ben Shelton alle Nitto ATP Finals 2026. 7-6(8) 7-5 il punteggio che ha sancito l’eliminazione del madrileno, alla sua prima partecipazione nel torneo di fine anno, dopo le due sconfitte contro Alexander Zverev e Arthur Fils.

Il livello delle Finals

Jodar ha concluso a Torino la sua fantastica annata, in cui è diventato il primo giocatore di sempre a entrare in Top 10 e a qualificarsi alle Finals alla prima stagione nel circuito maggiore. In conferenza lo spagnolo ha riflettuto sul livello dei suoi avversari visto alla Inalpi Arena: “Se non hai la giusta mentalità e il giusto approccio, diventa molto difficile competere con questi ragazzi. Devi stare attento a ogni dettaglio e giocare a un livello molto alto per tutto il torneo e in ogni partita. Questo è quello che ho imparato quest’anno: se vuoi vincere contro i migliori del mondo, devi avere costanza e rimanere al top per tanti mesi. Sfidarli mi ha aiutato a crescere e migliorare e in futuro so di poter fare ancora meglio”.

Uno sguardo al 2027

In attesa dell’inizio delle Final Eight di Coppa Davis (24-29 novembre), il classe 2006 ha parlato del 2027 e dei cambiamenti che potrebbero avvenire nella prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il suo team, formato unicamente dall’omonimo papà. “Ad essere onesti, quest’anno solo con mio padre è andato alla grande. Non è facile per lui viaggiare in continuazione, ma al momento non vedo il bisogno di cambiare. Sono immensamente grato a quello che ha fatto e fa per me. Abbiamo un mese intero per pensare a cosa fare il prossimo anno, non so cosa succederà”.