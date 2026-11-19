Gli esami medici effettuati nella mattinata di giovedì hanno dato risposte positive a Carlos Alcaraz, che è dunque certo di giocare il suo match contro Flavio Cobolli, valido per l’ultima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2026. Lo conferma il media spagnolo El Partidazo de Cope.
Il tennista di Murcia, già matematicamente qualificato per le semifinali, si era sottoposto a una risonanza magnetica a Torino per valutare l’entità del problema al bicipite femorale sinistro accusato durante la sfida contro Daniil Medvedev alle ATP Finals 2026. Era poi arrivato l’annullamento dell’allenamento previsto per le ore 13:00 di giovedì. Il controllo avrebbe esaminato anche il fastidio al ginocchio destro riscontrato alla vigilia del torneo.
Sotto la supervisione del suo medico di fiducia, Juanjo Lopez, e del fisioterapista Juanjo Moreno, il sette volte campione Slam aveva già sostenuto un primo controllo mercoledì pomeriggio, subito dopo il match, senza che emergessero particolari anomalie.