Carlos Alcaraz ha annullato l’allenamento previsto per oggi alle 13:00 a Torino. Lo spagnolo, alle prese con un problema al bicipite femorale della coscia sinistra, si è sottoposto nel corso della mattinata a una risonanza magnetica per valutare l’entità del fastidio accusato recentemente. Una situazione che tiene in apprensione il numero due del seeding delle ATP Finals, proprio nel momento decisivo della fase a gironi.
La sessione di lavoro programmata con Guto Miguel è stata cancellata a scopo precauzionale. Alcaraz è ora in attesa dei risultati degli esami, dai quali dipenderanno le sue prossime decisioni. Resta soprattutto da capire se il murciano sarà in grado di scendere in campo contro Flavio Cobolli, nel match che chiuderà il girone Lendl delle ATP Finals. Un eventuale forfait metterebbe fine al suo percorso nel torneo di Torino.
Oltre all’impegno torinese, c’è da valutare anche la sua disponibilità per la Coppa Davis della prossima settimana. Le prossime ore saranno dunque decisive per chiarire le condizioni fisiche dello spagnolo e stabilire i tempi di recupero.