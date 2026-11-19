Carlos Alcaraz si sottoporrà a una risonanza magnetica per valutare il problema muscolare alla coscia sinistra. Le prime indicazioni non sembrerebbero suggerire un infortunio particolarmente grave, ma lo spagnolo vuole chiarire l’entità del fastidio prima di prendere una decisione sul prosieguo delle ATP Finals. La stessa problematica potrebbe costringerlo a rinunciare anche alla Coppa Davis, in programma la prossima settimana, con la priorità naturalmente legata alla tutela delle proprie condizioni fisiche.

Gli scenari

Un eventuale forfait contro Flavio Cobolli comporterebbe anche l’eliminazione di Alcaraz dal torneo. Al suo posto entrerebbe la prima riserva, Alex de Minaur, senza ereditare i risultati e i punti conquistati dallo spagnolo. La rinuncia non cambierebbe neppure le possibilità di qualificazione dell’azzurro: un’eventuale vittoria contro l’australiano non sarebbe sufficiente, perché il vincitore della sfida tra Tiafoe e Medvedev chiuderebbe il girone al primo posto. Una possibile soluzione per Alcaraz sarebbe quella di scendere in campo e disputare soltanto alcuni game contro Cobolli, evitando così il forfait e la conseguente eliminazione. La decisione arriverà dopo gli accertamenti.