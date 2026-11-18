Flavio Cobolli è eliminato dalle ATP Finals 2026, decisiva la sconfitta rimediata in due set contro Frances Tiafoe. Lo statunitense supera il beniamino di casa con il punteggio di 7-6(6) 6-0 in 1 ora e 30 minuti. L’ultima partita tra Cobolli e Carlos Alcaraz non sposterà nulla negli esiti del girone: lo spagnolo è già certo di giocare la semifinale, mentre l’italiano non può più entrare tra i migliori due del “Gruppo Lendl”. L’altro posto se lo giocheranno Danniil Medvedev e Frances Tiafoe in un vero e proprio spareggio.

Dopo un’ottima partenza Cobolli inizia a sbagliare molto, soprattutto dal lato del rovescio, fino a perdere l’iniziale break di vantaggio. Il primo set si risolve al tie-break, dove lo statunitense annulla due set point e dal 4-6 rimonta fino al definitivo 8-6. Il secondo parziale inizia nel peggiore dei modi per l’azzurro, che va subito sotto di due break. Secondo set che scivola via troppo rapidamente per il romano, che non trova modo di rientrare nel match soprattutto dal punto di vista mentale. Rimane il rammarico, perché la sensazione è che il classe 2002 avesse le carte in regola per contendere il match a Tiafoe. Archiviate le ATP Finals, l’ultimo appuntamento stagionale per Cobolli sarà la Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna.

La classifica del “Gruppo Lendl” si presenta così dopo i primi due turni:

Carlos Alcaraz – 2 vittorie, 0 sconfitte; set: 4-0 (100%); game: 24-10 (70,59%) Frances Tiafoe – 1 vittoria, 1 sconfitta; set: 2-2 (50%); game: 17-18 (48,57%) Daniil Medvedev – 1 vittoria, 1 sconfitta; set: 2-2 (50%); game: 19-21 (47,5%) Flavio Cobolli – 0 vittorie, 2 sconfitte; set: 0-4 (0%); game: 15-26 (36,59%)

Le parole

“Ero molto nervoso e ho iniziato davvero male, il primo set è stato la chiave della partita”. Tiafoe ha commentato così la propria prestazione nell’intervista rilasciata subito dopo la vittoria su Cobolli. In vista del match che sarà decisivo per la sua permanenza alle ATP Finals, invece, lo statunitense ha detto: “Giocare contro Medvedev è sempre difficile, voglio solo andare in campo e godermela“. Infine, un pensiero per il pubblico della Inalpi Arena: “C’è un’atmosfera fantastica, dopo New York è il posto migliore in cui abbia mai giocato“.