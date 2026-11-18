Il regolamento e la formula delle Finals di Coppa Davis 2026, in programma da martedì 24 a domenica 29 novembre. Nessun cambiamento anche quest’anno per le Finals di Coppa Davis, dove ormai vige la stessa formula da ben cinque edizioni. Si parte dai quarti di finale con un tabellone tennistico che prevede poi semifinali e finale.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

ITALIA-COREA IN TV

FINALS COPPA DAVIS IN TV

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

Ogni sfida è composta da tre incontri, due singolari e un doppio. In singolare si affrontano i due ‘numeri uno’ e i due ‘numeri due’ delle rispettive selezioni, mentre i doppisti possono essere nominati fino a pochi minuti prima dell’inizio della partita. Supera il turno la Nazionale che vince due incontri. Qualora il punteggio dovesse essere sul 2-0 dopo i due singolari, non è obbligatoria la disputa del match di doppio.

Tutte le partite, sia di singolare che di doppio, si giocano al meglio dei tre set tradizionali, con tie-break sul 6-6.