La vittoria in rimonta della coppia tedesca composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz su Marcel Granoller e Horacio Zeballos (6-7(6) 6-1 10-5 in 1 ora e 29 minuti) elimina definitivamente Simone Bolelli e Andrea Vavassori dalle ATP Finals 2026. Gli italiani, infatti, avevano bisogno di una vittoria in due set di Granollers/Zeballos per sperare ancora nella qualificazione alle semifinali. La situazione non avrebbe sorriso alla coppia italiana, reduce dalla sconfitta contro Neal Skupski e Christian Harrison, nemmeno in caso di sconfitta per due set a zero della coppia tedesca. Solo una particolare combinazione di risultati nella terza ed ultima giornata avrebbe salvato gli azzurri.

L’ultima partita delle ATP Finals di Bolelli/Vavassori sarà proprio contro la coppia Krawietz/Puetz, coppia apparsa in splendido stato di forma e già certa della qualificazione in semifinale. Per il doppio azzurro sarà l’ultima partita ufficiale insieme, a meno che non sia chiamato a scendere in campo da Filippo Volandri durante la Final Eight di Coppa Davis (24-29 novembre). A partire dal 2027, infatti le strade, dei due doppisti si divideranno.