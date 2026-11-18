“Continuo a pensare che contro di lui si debba cercare di togliergli tempo, quindi provare a usare la potenza, perché una volta che gli dai tempo ha troppi colpi a disposizione: può girarsi, giocare vincenti inside-in o inside-out, smorzate o andare a rete. Penso che si debba comunque essere aggressivi, cosa che ho cercato di fare e che sento che avrei potuto fare un po’ meglio in un paio di momenti del match”. Così Daniil Medvedev in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2026. Il russo si è soffermato sulle difficoltà di arginare la varietà dello spagnolo e ha individuato nel servizio uno degli aspetti che hanno fatto la differenza.

“Continuo a credere che la realtà sia questa: più la superficie è veloce, più aumentano le possibilità di battere Carlos — spiega Medvedev — Avrei dovuto servire un po’ meglio ed essere più competitivo sul mio servizio, cosa che non sono riuscito a fare fino al momento del break subito nel secondo set. Su questo tipo di superficie cerchi sempre di arrivare al tie-break, dato che non ho ottenuto alcuna palla break. La chiave è essere solidissimi al servizio: lui ci è riuscito e io ho perso”.

Un rendimento, per il russo, condizionato anche dalla pressione esercitata da Alcaraz in risposta: “Ci sono stati un paio di servizi non cattivi che lui è riuscito a rispondere dentro, portandomi a rifletterci troppo e a cercare linee più strette, rischiando l’errore. In un mondo ideale non dovresti pensarci e dovresti solo servire al meglio indipendentemente dall’avversario, ma la realtà del tennis è più complessa”.

La fiducia nei propri mezzi

L’autocritica si accompagna comunque alla fiducia nel lavoro e in un finale di stagione che gli ha restituito sensazioni positive. “Sono un fermo sostenitore del fatto che se giochi bene e continui a lavorare duro avrai la tua occasione. Quando perdo, non importa contro chi, significa che non ho giocato abbastanza bene: oggi, ad esempio, non ho servito bene contro uno come Carlos, mentre contro altri giocatori quello che ho fatto avrebbe potuto bastare”.

Il russo guarda quindi al livello necessario per rimanere ai vertici: “In ogni partita persa quest’anno c’è stato qualcosa che non ho fatto sufficientemente bene, ma quando sono in forma e competitivo non è facile battermi. Mi aggancio quindi al pensiero di dover alzare il mio livello per restare nelle posizioni di vertice. Il finale di stagione è stato molto positivo e sono contento di chiudere in alto nel ranking, anche se ci tenevo a fare bene anche qui”.

Il dibattito sulla superficie

Infine, spazio al dibattito sulla velocità delle superfici: “Penso decisamente che più le superfici sono varie, meglio sia, perché ognuno predilige campi e palline differenti. Io stesso mi lamento quando il cemento è troppo lento, ma la varietà è un bene”. E aggiunge: “L’unica posizione ferma che mantengo è che il cemento indoor non debba essere lento, ma veloce come qui o a Parigi. Per il resto, maggior varietà garantisce migliori opportunità per tutti, sapendo che ci sarà sempre qualcuno pronto a lamentarsi, ed è del tutto normale”.