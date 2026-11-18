Simone Bolelli e Andrea Vavassori incassano la seconda sconfitta consecutiva alle Nitto ATP Finals 2026. Dopo il ko all’esordio, gli azzurri cedono anche a Neal Skupski e Christian Harrison, che si impongono in due set con il punteggio di 6-3 6-4. La coppia britannico-statunitense si dimostra superiore per tutta la durata dell’incontro, meritando il successo grazie a una maggiore solidità al servizio e a una migliore efficacia negli scambi. Per Bolelli e Vavassori il cammino si complica ulteriormente: i due italiani sono ora con un piede e mezzo fuori dalle semifinali.

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Debolezze

Difficoltà

Partenza in salita per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che cedono il primo set per 6-3. La coppia azzurra fatica a trovare continuità nei propri turni di battuta e paga a caro prezzo l’unica palla break concessa, trasformata dagli avversari. I numeri evidenziano le difficoltà degli italiani, che, nonostante una percentuale di prime leggermente superiore (74% contro il 70%), raccolgono meno punti sia con la prima (64% contro il 79%) sia con la seconda (60% contro il 71%). Skupski e Harrison si aggiudicano così il parziale, chiudendo con un netto vantaggio nel computo dei punti totali: 27 a 19.

Debolezze

Nel secondo parziale la coppia britannico-statunitense aumenta ulteriormente la pressione, mentre Bolelli e Vavassori faticano a trovare le contromisure. Dopo una prima fase di equilibrio, Skupski e Harrison cambiano marcia e piazzano l’allungo decisivo, passando dal 2-2 al 4-2 grazie a due break consecutivi. Gli azzurri appaiono sempre più in difficoltà, incapaci di reggere il ritmo imposto dagli avversari e di trovare soluzioni efficaci per invertire l’inerzia dell’incontro. La coppia britannico-statunitense amministra il vantaggio senza concedere grandi occasioni di rientro e chiude sul 6-4, condannando Bolelli e Vavassori alla seconda sconfitta consecutiva nel torneo.