Ben Shelton analizza la sconfitta contro Alexander Zverev alle Nitto ATP Finals di Torino. Lo statunitense, battuto 6-2 7-6(4) dal tedesco, non nasconde la delusione per la propria prestazione, soprattutto da fondo campo, ma guarda già al prossimo impegno: giovedì avrà un’altra occasione per giocarsi la qualificazione in semifinale.

Le dichiarazioni di Shelton

“È stata una partita difficile. Avrei voluto esprimermi a un livello più alto. Contro Sascha è sempre complicato, per la qualità del suo servizio, per come risponde e per la pesantezza dei suoi colpi”.

L’americano ha poi riconosciuto i meriti dell’avversario, soffermandosi sulle difficoltà incontrate durante gli scambi: “Sono rimasto deluso da come ho giocato da fondo campo oggi, ma devo dare grande merito a lui per il modo in cui ha interpretato la partita”.

Shelton è consapevole di avere ancora margini di miglioramento e non cerca alibi per la sconfitta: “Ci sono ancora tante cose su cui devo continuare a lavorare. Oggi non sono soddisfatto della mia prestazione, ma, come hai detto, giovedì c’è un’altra partita da giocare. Sono ancora in corsa nel girone e qui c’è ancora molto in palio. Adesso penso al prossimo incontro e cercherò di lasciarmi alle spalle quello di oggi”.