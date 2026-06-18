Wimbledon 2026: niente wild card per Kyrgios, Monfils e Evans

L’organizzazione di Wimbledon ha annunciato le ultime due wild card mancanti per completare gli otto inviti al tabellone principale maschile dell’edizione 2026 dei Championships. Dopo l’ingresso in main draw di Matteo Berrettini, entrato di diritto dopo il forfait di Lorenzo Musetti, erano molti i nomi pesanti che attendevano una chiamata. L’All England Club ha però deciso di assegnare le ultime due wild card ai britannici Felix Gill e Harry Wendelken, che si vanno ad aggiungere a Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel.

Resta dunque fuori Nick Kyrgios, finalista del torneo nel 2o22, fresco di forfait dall’ultimo torneo al quale era iscritto, ovvero l’ATP 500 di Halle. Tra gli esclusi c’è anche Gael Monfils. Il francese ha annunciato il ritiro al termine della stagione, ma dovrà passare dalle qualificazioni per giocare un’ultima volta nel tabellone principale di Wimbledon. Stesso discorso anche per Daniel Evans per quanto riguarda il singolare maschile. All’ex numero uno britannico è stata però concessa una wild card per giocare il doppio insieme a Henry Searle.

