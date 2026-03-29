Ivanisevic, stoccata a Tsitsipas: “Al secondo giorno avevo già capito che non saremmo andati da nessuna parte”

Al termine del Roland Garros 2025 aveva avuto inizio la collaborazione tra Goran Ivanisevic e Stefanos Tsitsipas. I due avevano cominciato a lavorare insieme da poco meno di due mesi, quando, alla conclusione del torneo Wimbledon, avevano deciso di prendere strade diverse.

Dopo le critiche degli scorsi mesi da parte del greco al suo ex allenatore, è arrivata la risposta proprio del vincitore di Wimbledon 2001, intervistato al canale Sportklub Hrvatska: “Al secondo giorno avevo già capito che non saremmo andati da nessuna parte. Non l’ho mai insultato, ma solo stimolato a fare meglio”.

Dopo il complicato Slam londinese disputato dall’ex numero 3 del mondo (ritiratosi nel corso del primo turno), il croato gli aveva suggerito di fermarsi per un certo periodo di tempo, senza ottenere, però, dal tennista i riscontri desiderati: “Dopo Wimbledon, gli ho consigliato di prendersi quattro mesi di pausa: il suo non era solo un problema fisico, ma anche mentale. Non mi ascoltò”.

Preparazione mentale

Ivanisevic nel corso dell’intervista ha sottolineato l’importanza al giorno d’oggi della serenità a livello di testa, imprescindibile per ottenere risultati in campo: “Nel tennis odierno non puoi competere se non sei preparato mentalmente. Anche io ho avuto problemi quando sono uscito dalla top 100. È ancora un tennista fenomenale, ma ci sono dettagli importanti”.

Infine, ha provato a sgonfiare la polemica creatasi attorno ai due, accennando al loro incontro nella cornice della capitale qatariota: “Ci siamo visti a Doha e ci siamo salutati tranquillamente, la faccenda è stata ingigantita”.