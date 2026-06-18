Badosa durissima contro l’ex Tsitsipas: “Relazione tossica, ora si merita tutti i miei attacchi”

La spagnola ha aggiunto: “Mentalmente era troppo per me. Non riuscivo a vedere una luce in fondo al tunnel, anche se stavo facendo tutto il possibile. Un anno fa ero tra le prime dieci del mondo e vedere dove sono adesso non è facile. Questo è l’aspetto professionale, dal punto di vista personale, il percorso non è stato semplice. Ho cercato di eliminare molte cose dalla mia vita. Solo da qualche mese mi trovo finalmente in un ambiente positivo, ma liberarmi delle situazioni tossiche che mi circondavano non è stato facile. È qualcosa che, come donna, devi affrontare, ma ora mi sento di nuovo forte. Adesso voglio vedere i titoli di domani: ‘Paula attacca Tsitsipas’ Beh, se lo merita!“.