Badosa durissima contro l’ex Tsitsipas: “Relazione tossica, ora si merita tutti i miei attacchi”

Una vittoria di prestigio, arrivata al termine di un periodo complicato. Paula Badosa ha staccato il pass per i quarti di finale del WTA 500 di Berlino battendo la testa di serie numero 5 del tabellone Coco Gauff con il punteggio di 1-6 6-3 6-2. Un successo al termine del quale, senza troppi giri di parole, in conferenza stampa la tennista spagnola si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa sulla relazione con Stefanos Tsitsipas, durata da giugno 2025 a luglio 2025, con una breve separazione a maggio del 2024.
“Nella mia vita ho vissuto molte rotture sentimentali – ha spiegato Badosa -. Le accetto e so che le cose vanno come devono andare. Ma quando ci sono dinamiche tossiche attorno alla relazione, tutto diventa molto più difficile. Capita anche di mantenere ottimi rapporti con un ex perché siete persone normali e avete avuto una relazione normale. Ma quando non è così… non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Si vede ogni giorno che l’altra persona rende tutto più difficile“.