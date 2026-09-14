Sinner difenderà il titolo nell’ATP 500 di Vienna: iscritti anche Cobolli e Musetti

Jannik Sinner a caccia del bis nell’ATP 500 di Vienna 2026. Il numero uno del mondo, vincitore dell’edizione 2025, guida l’entry list del torneo austriaco, in programma dal 26 ottobre all’1 novembre. Parterre di alto livello per il torneo di apertura della tournée europea di fine stagione.

Ben quattro Top ten presenti, equamente divisi con l’ATP 500 di Basilea che si svolge in contemporanea in Svizzera, oltre a Sinner. C’è Alexander Zverev, nel 2025 ko in finale con l’altoatesino, da testa di serie numero 2, mentre torna Daniil Medvedev, vincitore dell’edizione 2022. Iscritti anche Flavio Cobolli, nel 2025 eliminato da Sinner al secondo turno, e Frances Tiafoe, rientrato nei primi dieci dopo la semifinale allo US Open. Tanti gli statunitensi impegnati: ci sono anche Learner Tien, Brandon Nakashima e Tommy Paul. Semifinalista nel 2025, Lorenzo Musetti andrà alla ricerca di punto e confidenza sulla superficie che meno gli si addice.

Cosa è successo nel 2025

Nel 2025 Sinner iniziava la serie di titoli, proseguita con il Masters 1000 di Parigi e conclusa con le ATP Finals, sconfiggendo in rimonta in finale Alexander Zverev. Il tedesco era stato protagonista dell’eliminazione di Musetti in semifinale, mentre l’altoatesino aveva fatto fuori Alex de Minaur. Cobolli si era fermato al secondo turno proprio contro Sinner, riuscendo a giocare un set alla pari sull’indoor austriaco. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Matteo Berrettini si era spinto fino ai quarti di finale, mentre Matteo Arnaldi si era arreso con un duplice 6-4 al futuro finalista Zverev. Subito fuori, invece, Luciano Darderi, ko al primo turno in due set contro Brandon Nakashima