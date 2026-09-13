US Open 2026, Zverev campione: tutti i tedeschi vincitori di almeno uno Slam

Alexander Zverev è il vincitore dello US Open 2026, battuto Ben Shelton in finale con il punteggio di 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 in 3 ore e 33 minuti. Il tedesco supera Jannik Sinner nella Race verso le ATP Finals di Torino e iscrive il proprio nome ancor di più nella leggenda del tennis, entrando in una ristretta élite per ciò che riguarda la Germania. Lo US Open 2026 è il secondo titolo Slam della stagione e della carriera del classe ’97, dato che gli consente di staccare il connazionale Michael Stich, che nel 1991 vinse Wimbledon nella finale tutta tedesca contro Boris Becker, per numero di Slam vinti.

I tennisti tedeschi in grado di imporsi in un Major nell’Era Open sono stati 3 in tutto, con Becker che guida la classifica dall’alto dei suoi 6 titoli. Considerando anche il circuito femminile sono cinque i tedeschi ad aver vinto almeno una prova del Grande Slam: ai tre uomini si aggiungono la mitica Steffi Graf, forte di ben 22 titoli, e Angelique Kerber vincitrice di tre Major tra il 2016 e il 2018. Zverev, inoltre, interrompe un lunghissimo digiuno a New York: l’ultimo tedesco vincitore dello US Open fu Becker nel 1989, nonché unico uomo a riuscirci. Tra le donne sia Graf che Kerber sono riuscite ad imporsi almeno una volta a Flushing Meadwos, l’ultima nel 2016 con Kerber.