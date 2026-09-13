Zverev vince lo US Open 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Alexander Zverev ha vinto lo US Open 2026, il suo secondo Major dell’anno e della carriera dopo il Roland Garros 2026. Così facendo è diventato il terzo giocatore a vincere i suoi primi due tornei del Grand Slam nella stessa stagione dopo Jimmy Connors nel 1974 (Australian Open, Wimbledon, US Open) e Jannik Sinner nel 2024 (Australian Open, US Open).

Zverev inoltre stacca Michael Stich per il secondo posto in solitaria nella classifica dei tedeschi campioni Slam nel singolare maschile. Stich (finalista US Open 1994) ha vinto ‘solo’ Wimbledon nel 1991, mentre il primo posto è ancora ben saldo nelle mani di Boris Becker a quota sei. Prima di questa partita Becker era l’ultimo tedesco a trionfare a Flushing Meadows.

La vittoria su Ben Shelton per 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 permette a Zverev di superare il proprio risultato del 2025, quando perse al terzo turno contro Felix Auger-Aliassime, il semifinalista di quell’edizione. Usciti quei 100 punti, il numero due del mondo ne incamera 2000 di bottino pieno. Il montepremi con la vittoria della finale, invece, corrisponde a 4.730.000 euro.

MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA US OPEN 2026

PRIMO TURNO – $140,000 (circa 120.400 euro) – 10 punti

SECONDO TURNO – $190,000 (circa 163.400 euro) – 70 punti

TERZO TURNO – $290,000 (circa 249.400 euro) – 130 punti

OTTAVI DI FINALE – $480,000 (circa 412.800 euro) – 240 punti

QUARTI DI FINALE – $780,000 (circa 670.800 euro) – 430 punti