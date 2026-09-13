Brunold, la dedica a Da Silva dopo il trionfo a Tulln: “Grazie a te ho avuto il coraggio di fare coming out”

Mika Brunold è il campione del Challenger di Tulln. Lo svizzero ha superato in finale il brasiliano Joao Reis da Silva con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando il titolo sulla terra battuta austriaca.

Il classe 2004, numero 410 del ranking ATP, ha avuto la meglio sul brasiliano numero 282 del mondo al termine di una finale risolta in due set. Per il tennista svizzero arriva così un successo importante nel circuito Challenger.

La finale ha inoltre segnato un momento inedito per il tennis professionistico maschile: Brunold e Reis da Silva sono infatti gli unici due giocatori attualmente in attività sul circuito ad aver pubblicamente dichiarato la propria omosessualità. Un elemento che ha accompagnato una sfida decisa sul campo dal risultato di 6-4 6-4.

Durante le premiazioni, l’elvetico ha voluto rivolgere un messaggio di congratulazioni a Da Silva, ricordando anche quanto il percorso del brasiliano abbia rappresentato per lui: “Voglio ringraziarti. Un anno dopo il tuo coming out ho fatto il mio. Sei stato di grande ispirazione per me e sono davvero orgoglioso di noi. Possiamo essere degli esempi per tante persone che hanno difficoltà con il proprio orientamento sessuale. Grazie e in bocca al lupo per il futuro”.