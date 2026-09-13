Italia-Cina in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Billie Jean King Cup Finals 2026

L’Italia sfida la Cina nei quarti di finale delle Billie Jean King Cup Finals 2026, in programma a Shenzhen. Dopo l’ennesimo trionfo dello scorso anno, le azzurre di Tathiana Garbin si ritrovano nuovamente a difendere il titolo. Si vola ancora in Cina ed esattamente come dodici mesi fa saranno ancora le padrone di casa le nostre avversaria. Scontro senz’altro complicato per le nostre giocatrici, che in quest’occasione si ritroveranno di fronte anche Zheng Qinwen, reduce dai quarti di finale a New York e assente la passata edizione perché infortunata. Inoltre, bisognerà valutare le condizioni di Elisabetta Cocciaretto che ha lasciato gli Stati Uniti in non perfette condizioni fisiche. Garbin ha convocato anche Paolini, Grant, Errani e Bronzetti. Per la Cina, oltre all’ex finalista degli Australian Open, ci sono Xiyu Wang, Shuai Zhang e le doppiste Guo e Jiang.

PROGRAMMA E TABELLONE FINALS BJK CUP

DATA E ORARIO ITALIA-CINA

Italia e Cina scenderanno in campo giovedì 24 settembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 11.oo italiane (le 17:00 a Shenzen): primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennis+ (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).