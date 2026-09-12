Rybakina vince lo US Open 2026: quanto guadagna? Soldi, punti, montepremi

Elena Rybakina si aggiudica lo US Open 2026 sconfiggendo in finale Aryna Sabalenka. Per la kazaka si tratta del primo trionfo a Flushing Meadows, nonché del terzo Slam in carriera (il secondo nel 2026 dopo l’Australian Open). Rybakina da lunedì 14 settembre sarà la nuova numero 1 del mondo, detronizzando proprio la bielorussa dopo 99 settimane consecutive. Il montepremi intascato dalla vincitrice ammonta a $5,500,000, che ammontano a circa circa 4.730.000 euro.
MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA US OPEN 2026
PRIMO TURNO – $140,000 (circa 120.400 euro) – 10 punti
SECONDO TURNO – $190,000 (circa 163.400 euro) – 70 punti
TERZO TURNO – $290,000 (circa 249.400 euro) – 130 punti
OTTAVI DI FINALE – $480,000 (circa 412.800 euro) – 240 punti
QUARTI DI FINALE – $780,000 (circa 670.800 euro) – 430 punti
SEMIFINALE – $1,450,000 (circa 1.247.000 euro) – 780 punti
FINALE – $2,800,000 (circa 2.408.000 euro) – 1300 punti
VITTORIA – $5,500,000 (circa 4.730.000 euro) – 2000 punti