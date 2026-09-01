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Cobolli-Comesana in tv, orario e diretta streaming primo turno US Open 2026

Redazione
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Flavio Cobolli a Wimbledon 2026
Flavio Cobolli- Foto John Walton/ipa

Flavio Cobolli sfida Francisco Comesana nel match valido per il primo turno dello US Open 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 5, oggi aprirà la sua campagna a Flushing Meadows nella prima partita sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17.00 (11.00 ora locale).

Cobolli-Comesana, dove seguirla in tv

Lo US Open 2026 è in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il derby di secondo turno andrà in scena tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3, con l’ordine di gioco che deve ancora essere comunicato.

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