Cobolli-Comesana in tv, orario e diretta streaming primo turno US Open 2026

Flavio Cobolli sfida Francisco Comesana nel match valido per il primo turno dello US Open 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 5, oggi aprirà la sua campagna a Flushing Meadows nella prima partita sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17.00 (11.00 ora locale).
Cobolli-Comesana, dove seguirla in tv
Lo US Open 2026 è in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il derby di secondo turno andrà in scena tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3, con l’ordine di gioco che deve ancora essere comunicato.