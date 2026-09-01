Entry List Atp Tokyo 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Tokyo 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Chi attende di rivedere Sinner-Alcaraz dovrà ancora attendere. Se Jannik dovesse rientrare in campo in Asia, infatti, sarà a Pechino. Il suo rivale, invece, sceglie il Giappone e Tokyo per iniziare la sua trasferta sul veloce in Oriente. Nella terra del Sol Levante anche il nostro Lorenzo Musetti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Tokyo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 TOKYO 2026
Alcaraz,Carlos ESP 3
Shelton,Ben USA 9
Fritz,Taylor USA 10
Tiafoe,Frances USA 12
Jodar,Rafael ESP 13
Musetti,Lorenzo ITA 14
Nakashima,Brandon USA 17
Lehecka,Jiri CZE 19
Ruud,Casper NOR 20
Paul,Tommy USA 21
Darderi,Luciano ITA 22
Vacherot,Valentin MON 23
Fonseca,Joao BRA 26
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 27
Tabilo,Alejandro CHI 28
Humbert,Ugo FRA 31
Etcheverry,Tomas Martin ARG 32
Fery,Arthur GBR 33
Blockx,Alexander BEL 34
Arnaldi,Matteo ITA 36
Bergs,Zizou BEL 37
+ Shapovalov,Denis CAN 48
+ Rune,Holger DEN 133
ALTERNATES
1 Merida,Daniel (1) ESP 39
2 Van Assche,Luca (1) FRA 40
3 Berrettini,Matteo (1) ITA 43
4 Michelsen,Alex (1) USA 46
5 Baez,Sebastian (1) ARG 51
6 Tsitsipas,Stefanos (1) GRE 53
7 Hanfmann,Yannick (2) GER 54
8 Munar,Jaume (1) ESP 55
9 Altmaier,Daniel (1) GER 57
10 Machac,Tomas (1) CZE 58