Entry List Atp Ginevra 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Ginevra 2026, in programma dal 17 al 23 maggio sui campi in terra rossa. Taylor Fritz prova a mettere partite sulle gambe in vista del Roland Garros e dopo diverse settimane di stop per infortunio. E’ l’americano il giocatore di ranking più alto iscritto al torneo elvetico. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Ginevra.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 GINEVRA 2026
USA 7 Fritz, Taylor
KAZ 11 Bublik, Alexander
NOR 15 Ruud, Casper
USA 21 Tien, Learner
GBR 23 Norrie, Cameron
FRA 26 Rinderknech, Arthur
CAN 36 Diallo, Gabriel
USA 37 Michelsen, Alex
ESP 38 Munar, Jaume
CHI 43 Tabilo, Alejandro
ARG 45 Navone, Mariano
FRA 46 Mannarino, Adrian
POR 49 Borges, Nuno
HUN 50 Marozsan, Fabian
NED 52 van de Zandschulp, Botic
FRA 53 Mpetshi Perricard, Giovanni
HUN 54 Fucsovics, Marton
AUS 56 Popyrin, Alexei