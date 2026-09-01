Musetti-Fery in tv, orario e diretta streaming primo turno US Open 2026

Lorenzo Musetti sfida Arthur Fery nel primo turno dello US Open 2026. Il carrarino, testa di serie numero 13, esordirà a Flushing Meadows contro il britannico numero 33 ATP e semifinalista a Wimbledon 2026. Musetti aprirà la difesa dei quarti di finale del 2025 nel secondo match dalle 17.00 (11.00 ora locale) sul Grandstand, al termine di Rybakina-Frodin.
Musetti-Fery, dove seguirla in tv
Lo US Open 2026 è in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il derby di secondo turno andrà in scena tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3, con l’ordine di gioco che deve ancora essere comunicato.