McEnroe sul futuro di Djokovic: “Il ritiro sembra davvero molto vicino”

Il futuro di Novak Djokovic resta uno degli interrogativi più interessanti in vista della prossima stagione. Il serbo, a 39 anni, sta riflettendo sulla possibilità di continuare la propria carriera e anche John McEnroe, sette volte campione Slam, ha parlato del momento attraversato dal 24 volte vincitore di un Major.

“Sono sicuro che Djokovic stia pensando a cosa fare in futuro e che stia riflettendo attentamente”, ha spiegato McEnroe, secondo cui il serbo potrebbe non essere intenzionato a chiudere la propria carriera dopo gli ultimi risultati. “Non penso voglia chiudere così la sua carriera, con questi risultati”, ha aggiunto l’ex numero uno del mondo.

Resta invece l’incertezza sulla tempistica. McEnroe non ha indicato il 2027 come possibile ultima stagione con certezza, lasciando aperta la possibilità che Djokovic possa continuare anche oltre. Il sette volte campione Slam, però, ritiene che la decisione sia ormai vicina: “Non so se il 2027 sarà davvero il suo ultimo anno, ma il momento del ritiro sembra davvero molto vicino”.