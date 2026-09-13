Rybakina vince lo US Open 2026, cosa cambia in classifica WTA

Una cosa è certa: Elena Rybakina è la nuova numero 1 del tennis femminile. Con i suoi 9.901 punti e reduce dal trionfo nello US Open, da lunedì sarà saldamente in cima alla classifica WTA aggiornata, a 2.026 punti di distanza dalla grande rivale Aryna Sabalenka. Rimarranno invece invariate le successive quattro posizioni, occupate, rispettivamente, da Jessica Pegula, n.3, e Coco Gauff, n.4 (ambedue semifinaliste allo US Open 2026), Mirra Andreeva, n.5, e Linda Noskova, n.6.

Salirà di due posizioni Elina Svitolina, che migliora di due round l’eliminazione al primo turno a Flushing Meadows 2025, e passerà da n.9 a n.7 del mondo. Perderanno invece una posizione, pur rimanendo in top 10, sia Karolina Muchova che Iga Swiatek.

L’ultima posizione delle prime dieci subirà un cambio: la occuperà infatti Marta Kostyuk, reduce dagli ottavi di finale a New York, e che potrà festeggiare il nuovo best ranking di n.10 grazie all’uscita prematura al terzo turno di Amanda Anisimova (finalista US Open 2025) contro Anastasija Potapova, costatale 1.170 punti.

OLTRE LA TOP 10

Al di fuori dalla top 10, da segnalare il salto di tre posizioni di Diana Shnaider, da n. 16 a n.13 del mondo, e subito dopo di lei, il salto di posizione della canadese Victoria Mboko, che sarà quattordicesima. Nuovo best ranking anche per Sorana Cirstea, che scalerà fino al n.15, grazie agli ottavi raggiunti allo US Open 2026.

Per quanto concerne le prime 20 giocatrici, -2 posizioni per Iva Jovic, che sarà n.16, e -4 per Naomi Osaka, semifinalista a Flushing Meadows 2025, e uscita agli ottavi nel 2026, perdendo 540 punti. A chiudere i movimenti all’interno della top 20, +1 posizione sia per Elise Mertens (n.19) e Jasmine Paolini, che rientra in top 20.

Infine, degni di nota anche i balzi di Yulia Starodubtseva (+15), nuova n.43 del mondo e suo best ranking, e di Qinwen Zheng (+69), grazie ai quarti di finale allo US Open 2026 raggiunti partendo dalle qualificazioni, valsile 470 punti.