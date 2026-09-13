Regolamento e format Billie Jean King Cup Finals 2026: squadre e convocate

Il regolamento ed il format, con le squadre e le convocate delle Finals di Billie Jean King Cup 2026, in programma in Cina. Sono otto le Nazionali ai nastri di partenza, a partire dall’Italia che difende ancora una volta il titolo.
PROGRAMMA E TABELLONE FINALS BJK CUP
DATA, ORARIO E TV ESORDIO ITALIA
REGOLAMENTO E FORMAT
Confermato il format della passata edizione. Sempre tabellone ad eliminazione diretta con otto squadre che partono tutte dai quarti di finale, per poi disputare semifinali e finale. In ciascuna sfida si disputano due incontri di singolare ed un doppio. Il sistema di punteggio è quello tradizionale. Nei singoli si gioca al meglio dei tre set con il classico tie-break finale a sette punti in caso di arrivo in parità sul 6-6 al terzo e decisivo parziale. Per quanto riguarda il doppio, invece, si gioca al meglio dei tre set, con il deciding point al posto dei vantaggi ed un match tie-break (dieci punti) sulla situazione di un set pari.
SQUADRE E CONVOCATE BILLIE JEAN KING CUP 2026
Belgio: Minnen, Vandewinkel, Kempen, Vandromme
Cina: Zheng, Wang, Zhang, Guo, Jiang
Gran Bretagna: Boulter, Dart, Burrage, Stojsavljevic
ITALIA: Paolini, Cocciaretto, Bronzetti, Errani, Grant
Kazakhstan: Rybakina, Putintseva, Kulambayeva, Zhiyenbayeva, Danilina
Repubblica Ceca: Muchova, Noskova, Bouzkova, Siniakova
Spagna: Bouzas Maneiro, Bucsa, Sorribes Tormo, Bassols Ribera, Quevedo
Ucraina: Kostyuk, Svitolina, Yastremska, Oliynykova, Kichenok