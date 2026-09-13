Programma e tabellone Billie Jean King Cup Finals 2026 in tv: date e orari, calendario

Il programma con le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. Dopo Malaga, l’Italia riuscì lo scorso anno a trionfare anche dall’altra parte del mondo. Ancora alle prese con una difesa del titolo le ragazze di Tathiana Garbin, che un anno fa aprirono la competizione. Quest’anno, invece, saranno le ultime a esordire nei quarti di finale contro la Cina, in programma giovedì 24. Quarti spalmati su tre giornate, poi due giorni per le semifinali e infine l’atto conclusivo alla domenica.

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2026

Martedì 22 settembre

Ore 11:00 – Repubblica Ceca vs. Gran Bretagna

Mercoledì 23 settembre

Ore 11:00 – Spagna vs. Kazakhstan

Giovedì 24 settembre

Ore 04:00 – Ucraina vs. Belgio

Ore 11:00 – Cina vs. ITALIA

Venerdì 25 settembre

Ore 11:00 – Semifinale Rep.Ceca/Gran Bretagna vs. Spagna/Kazakhstan

Sabato 26 settembre

Ore 11:00 – Semifinale Ucraina/Belgio vs. Cina/ITALIA

Domenica 27 settembre

Ore 11:00 – Finale

TABELLONE BILLIE JEAN KING CUP 2026

ITALIA – Cina

Ucraina – Belgio

Spagna – Kazakhstan

Repubblica Ceca – Gran Bretagna

DOVE VEDERE IN TV LA BILLIE JEAN KING CUP

I diritti della competizione sono di SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals di Billie Jean King Cup proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in maniera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).