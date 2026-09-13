Programma e tabellone Billie Jean King Cup Finals 2026 in tv: date e orari, calendario

Il programma con le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2026, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. Dopo Malaga, l’Italia riuscì lo scorso anno a trionfare anche dall’altra parte del mondo. Ancora alle prese con una difesa del titolo le ragazze di Tathiana Garbin, che un anno fa aprirono la competizione. Quest’anno, invece, saranno le ultime a esordire nei quarti di finale contro la Cina, in programma giovedì 24. Quarti spalmati su tre giornate, poi due giorni per le semifinali e infine l’atto conclusivo alla domenica.
PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2026
Martedì 22 settembre
Ore 11:00 – Repubblica Ceca vs. Gran Bretagna
Mercoledì 23 settembre
Ore 11:00 – Spagna vs. Kazakhstan
Giovedì 24 settembre
Ore 04:00 – Ucraina vs. Belgio
Ore 11:00 – Cina vs. ITALIA
Venerdì 25 settembre
Ore 11:00 – Semifinale Rep.Ceca/Gran Bretagna vs. Spagna/Kazakhstan
Sabato 26 settembre
Ore 11:00 – Semifinale Ucraina/Belgio vs. Cina/ITALIA
Domenica 27 settembre
Ore 11:00 – Finale
TABELLONE BILLIE JEAN KING CUP 2026
ITALIA – Cina
Ucraina – Belgio
Spagna – Kazakhstan
Repubblica Ceca – Gran Bretagna
DOVE VEDERE IN TV LA BILLIE JEAN KING CUP
I diritti della competizione sono di SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals di Billie Jean King Cup proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in maniera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).